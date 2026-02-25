大阪市24区で「老後に住みたい」と思うエリアは？ 2位は「天王寺区」、では1位は？【2026年最新】
「将来、この街で暮らしたい」と憧れるエリアはありますか？ 年齢を重ねると、交通の便や買い物のしやすさなど、住みたい街の条件って変わってきますよね。
All About編集部は2026年2月2日〜3日にかけて、全国10〜70代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで大阪出身・在住のシカマアキさんに大阪の「老後の暮らし」について聞いてみました。
【全結果】大阪市24区で「老後に住みたい」と思うエリアランキング
回答者からは、「公共交通の要衝になっているから、移動に便利そう」（20代男性／京都府）、「医療体制が充実しているので安心です」（40代女性／北海道）、「老後の生活において最も重要となる『医療・利便性・環境』の3つのバランスが、大阪市内で随一だと考えるからです」（50代男性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは、「買い物もしやすそうで老後も安心して住めそうだから」（30代女性／石川県）、「病院へのアクセスがよく、徒歩圏にいろいろな施設があるため免許返納しても過ごしやすそう」（40代男性／兵庫県）、「大阪一の中心地であらゆる面で利便性がよく、困る場面が少なそうだから」（50代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
また2位の天王寺区は、都心にありながら公園など緑が多く、住宅街は閑静で、交通アクセスや買い物にも便利です。さらに、老後の生活で必須の病院や介護施設なども規模の大小含めて充実しており、いざ住むとなると非常にバランスの取れたエリアです。
