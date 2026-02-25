再送：本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/25（水）
EUR/USD
1.1750（18.2億ユーロ）
1.1800（39.1億ユーロ）
1.1850（21.9億ユーロ）
1.1900（50.9億ユーロ）
USD/JPY
155.00（18.0億ドル）
156.00（29.2億ドル）
GBP/USD
1.3475（4.48億ポンド）
1.3550（5.53億ポンド）
ユーロドルは50ポイントおきに大規模な期限設定が観測されている
ドル円は155.00と156.00に大規模設定あり
ポンドドルは1.3550が近い設定ポイント
