本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



2/25（水）



EUR/USD

1.1750（18.2億ユーロ）

1.1800（39.1億ユーロ）

1.1850（21.9億ユーロ）

1.1900（50.9億ユーロ）



USD/JPY

155.00（18.0億ドル）

156.00（29.2億ドル）





GBP/USD

1.3475（4.48億ポンド）

1.3550（5.53億ポンド）



ユーロドルは50ポイントおきに大規模な期限設定が観測されている

ドル円は155.00と156.00に大規模設定あり

ポンドドルは1.3550が近い設定ポイント

