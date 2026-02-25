LUNA SEA・INORANが投稿した“青空”の写真…判明した意味にファン涙「まるで翼のよう」「そういう事だったんですね」「ありがとう」

LUNA SEA・INORANが投稿した“青空”の写真…判明した意味にファン涙「まるで翼のよう」「そういう事だったんですね」「ありがとう」