LUNA SEA・INORANが投稿した“青空”の写真…判明した意味にファン涙「まるで翼のよう」「そういう事だったんですね」「ありがとう」
ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。訃報は22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表されたが、その前にメンバーのINORAN（55）が自身のインスタグラムに投稿していた写真に対し、発表を受けたファンから真矢さんへのメッセージが寄せられている。
【写真】「まるで翼のよう」INORANが17日に投稿した“青空”の写真
INORANは17日の投稿で、青く鮮やかに澄み、白い雲も美しく広がる空の写真を掲載。「Look up.」とのコメントを添えた。その5日後、真矢さんの訃報がファンに伝えられた。
この投稿の“意味”が判明し、ファンからは「こんなに澄んだ青空だったんですね 私たちの心の中で真ちゃんは生き続けてます まるで翼のよう」「イノランさん。そういう事だったんですね。空へ行った。。。。しんちゃんありがとう イノランありがとう」「この空の意味…。そういうことだったんだ…。ありがとう」「この素敵な空の彼方で真矢さんが見守ってくれる事でしょう」「上を見れば真ちゃんにいつでも会えるんだね!!」「泣けます」などの声が寄せられている。
【写真】「まるで翼のよう」INORANが17日に投稿した“青空”の写真
INORANは17日の投稿で、青く鮮やかに澄み、白い雲も美しく広がる空の写真を掲載。「Look up.」とのコメントを添えた。その5日後、真矢さんの訃報がファンに伝えられた。