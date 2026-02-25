「結婚してくれ」「なんて美しい瞳なんだ」海外でも大反響のJサポアイドル、バズり記念に差し入れで…
ガラタサライ(トルコ1部)のユニフォーム姿で大バズリしたアイドルが新たなショットを披露し、再び反響を呼んでいる。
愛知県出身で名古屋グランパスサポーターを公言する『撫子の音返し』の咲良花音さんは、今月16日に自身のX(@nno_kanon)を更新し、ガラタサライ時代の元チェコ代表FWミラン・バロシュ氏のユニフォームを着た写真を投稿。古着屋で発見し、一目惚れで購入したものだった。
これが海外ファンも巻き込んで大きな話題となり、当該ポストは現在100万を超える表示回数となっている。
咲良さんは24日の投稿で「Baklava! バズり記念に差し入れでもらった バクラヴァはトルコの伝統菓子だよ」と綴り、ガラタサライのユニフォーム姿でバクラヴァを持つ写真を掲載。今回も国内だけでなく、海外のユーザーからも続々とコメントが寄せられている。
「君はとても可愛い」
「なんて美しい瞳なんだ」
「結婚してくれないか?」
「ガラタサライとバクラヴァのコンビ、最高だよ」
「トルコ人として、これは嬉しい!」
「ガラタサライのユニフォームがとても似合う」
「本当に素晴らしい」
「もう私たちの仲間だね!」
ガラタサライはトルコ史上最多となる25度のリーグ優勝を誇る名門クラブ。過去に元日本代表MF稲本潤一氏や日本代表DF長友佑都(現FC東京)が所属した。
