ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビジョンが22日（日本時間）に行われ、男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿（22）の「選曲」にネットが騒然とした。

【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！ 雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到

佐藤が選んだ曲は、初音ミクの代表曲「千本桜」だ。2015年に、NHK紅白歌合戦で小林幸子（72）が歌唱し、大きな注目を集めた一曲が、バイオリンのアレンジで優雅に響いた。

今回のプログラムの振り付けは、18年平昌五輪で女子シングル4位の宮原知子（27）が担当。桜吹雪と、その中に佇む「侍」をイメージしたものだという。五輪の舞台で流れたボーカロイドの楽曲と、力強い佐藤の滑りに、驚きと称賛の声が寄せられている。

【画像】佐藤駿 フィギュアスケート エキシビションで演技を終え、声援に応える佐藤駿＝ミラノ（共同）

このパフォーマンスには、「千本桜プロジェクト」公式Xも反応し、「『千本桜』をオリンピックに 連れていってくださり また優美な演技と技で 我々を魅了してくださり 本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。



また、ネットユーザーから、「すっごい素敵」「要するに、カッコイイわこれ」「ボカロ曲がオリンピックの舞台から世界に発信されたことって歴史的事件なのね」「気付いたら泣いてました。 さとこちゃんが振付なのを聞いて、さらに泣きました」といった反響が殺到している。