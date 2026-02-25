ニューヨーク・嶋佐和也、屋敷裕政が２２日、ＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」に出演した。

この日は「嶋佐和也セミナー２０２６」を進行した。

番組では、嶋佐の近況として、昨年に１６０万円で購入した１０キロの銀塊が現在は４２０万円に高騰していることなどが紹介。共演のベッキーも驚いた。

ＭＣの千鳥・ノブは「けっこう、金（きん）は聞くんですよ。金は古い投資っぽいけど実はめっちゃいいみたいなんは聞くんですけど…」と嶋佐の先見の明に感心したが、屋敷は「怪しいっていうか…、儲け話にすぐ飛びつくだけなんですよ。嶋佐って…」と呆れながら突っ込んだ。

大悟が「今後、はやるよ？みたいなのも分かってるんですか」と聞くと、嶋佐は「今、勉強してますね。正直」と前置きしつつ「レアアース」「フィジカルＡＩ」などを挙げ「どれかは買っておいたほうがいいでしょうね…」と答えた。

屋敷は苦笑しながら「いや、これも全部…。ＴｉｋＴｏｋとかＹｏｕＴｕｂｅショートで見たことを、こいつは…」と指摘して笑わせていた。