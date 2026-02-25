2月24日、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアの公式サイトが更新された。その中で、ジュニアグループの『SpeciaL』の活動終了が報告され、ファンに動揺が広がっている。

公式サイトには、「SpeciaLに関するご報告」と題されたお知らせが更新された。その中には、ファンへの応援の言葉を添えたうえで《この度、SpeciaLは、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって進むため、2026年2月28日をもちましてグループとしての活動を終了し、今後は個人活動に専念させていただくこととなりました》とつづられ、グループの解散が報告された。さらに、《これからも皆様への感謝の気持ちを胸に、それぞれが描く未来に向けて歩みを進めてまいります》と、前向きな言葉が記されている。

「SoeciaLは、2018年に林蓮音（れん）さん、和田優希さん、松尾龍さん、中村浩大さんの4人で『Jr.SP（ジュニアスペシャル）』として結成されました。その後、2022年12月に『SpeciaL』へ改名し、現在に至ります。8年ほどの活動期間を経て今回、活動終了となりました」（芸能ジャーナリスト）

長年、愛されたグループの解散まで4日と迫り、突然知らされたファンは、《実力のある子達なだけに残念》など、Xに悲しみの声を寄せている。

さらに、ここ数年で、これまで結成されていたグループが次々と解体されることへ、嘆きの声も多く聞かれていた。

「ジュニアの大編成が始まったのは、2025年2月。それまでデビュー間近といわれ、大人気だったHiHi Jets、美 少年、7 MEN 侍の3グループを解体し、メンバーをシャッフルして新たにACEes（エイシーズ）、KEY TO LIT（キテレツ）、B＆ZAI（バンザイ）が結成されました。さらにその後、同年4月にはLil かんさい、7月にはGo!Go!kids、11月には少年忍者が次々とグループとしての活動を終了しているのです」（前出・芸能ジャーナリスト）

ここ1年でジュニアグループのほとんどが消滅。この流れに、ファンは「またか」とSTARTO社への不信感を抱いている状況だ。

「現在、活動しているジュニアグループで、会社が再編成される前のジャニーズ時代から残るグループは、AmbitiousとBoys beのわずか2つだけ。ここまで続くと彼らのファンも、いつ活動終了を発表されるか不安でしょう。長年、応援してきたグループが解散することは、ファンにとっては痛恨の極みです。会社としてどのような未来を描いているのか知りたいでしょうね」（同前）

今後の活躍によって、明るい未来を期待したいところだ。