¤µ¤È¤¦¡£¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÁë±Û¤·¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡£Àè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡ÖÄÌ²á¤¹¤ë¸Î¶¿¡×MV¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¸ø³«¤â
¤µ¤È¤¦¡£¤¬¡¢3·î4Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÁë±Û¤·¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê²Î»ì¤È¡¢¿´¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦²ÎÀ¼¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢Ä°¤¼ê¤Î¿´¤ÎÁë¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜºî¤ò·È¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãLIVE TOUR¡Ø¤½¤ÎÌÜ¤ò¿´¤ÎÁë¤È¸Æ¤Ö¡Ù¡ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢½Ð¸ýÇîÇ·¡ÊB / ¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡¢ÅÏÊÕÂóÏº¡ÊDr¡Ë¤È¤¤¤¦2025Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÈÆ±¤¸È×ÀÐ¤ÊÉÛ¿Ø¤ò·Þ¤¨¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î18Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖÄÌ²á¤¹¤ë¸Î¶¿¡×¤ÎMV¤âËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¼¤¯ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤ÎMV¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¶»¤ËÊú¤¯¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÉ÷·Ê¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î²¹¤â¤ê¤äÀÚ¤Ê¤µ¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÁ´¶Ê¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î½Õ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ËÜºî¤ÎÊÒÎÚ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ËÀè¶î¤±¡¢¤µ¤È¤¦¡£¤Î²»³Ú¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£´ÑÍ÷¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¡ãLIVE TOUR¡Ø¤½¤ÎÌÜ¤ò¿´¤ÎÁë¤È¸Æ¤Ö¡Ù¡ä
2026Ç¯
6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë[µÜ¾ë] ÀçÂæenn 2nd
7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë[°¦ÃÎ] Ì¾¸Å²°CLUB UPSET
7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë[Ê¡²¬] Ê¡²¬Queblick
7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë[¹Åç] ¹ÅçCAVE-BE
7·î12Æü¡ÊÆü¡Ë[Âçºå] ¿´ºØ¶¶JANUS
7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë[Åìµþ] ½ÂÃ«WWW
¢§FCÀè¹Ô
2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë21:00¡Á3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://sato-darari.jp/news/1032
◾️¡ã2nd ALBUM¡ØÁë±Û¤·¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¡ä
ÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ê¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö´ÑÍ÷¥Õ¥ê¡¼¡Ë
ÆüÄø¡§2026Ç¯
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡¡¡¡[Åìµþ]¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¡¡9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á [ÀÅ²¬]¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÀÅ²¬Å¹
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á [Âçºå]¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:30¡Á [Ê¼¸Ë]HMV»°µÜ¥ª¡¼¥Ñ
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00¡Á [Åìµþ]¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡¡5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡13:00¡Á ¢15:00¡Á¡¡[ºë¶Ì]¥â¥é¡¼¥¸¥å¾Ô³÷¡¡1FÂì¤Î¥³¡¼¥È
¡û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§¤µ¤È¤¦¡£ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÁë±Û¤·¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ù
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
BZCS-1227¡¿¤À¤é¤ê¥ì¥³¡¼¥º
¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿¶Ê
01.¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤è¤ê
02.ÃÏÊ¿Àþ
03.Æ¨Èò¹Ô¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤
04.Saturday park friend
05.¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Û¡¼¥ë
06.¤Ä¤è¤¬¤ê
07.ÌÀÆü
08.¶»¤°¤é
09.¥é¥¤¥¢
10.¥À¥¤¥¢¥í¥°
11.·èÊÌ
12.ÄÌ²á¤¹¤ë¸Î¶¿
13.É÷¤ÎÊØ¤ê
Bonus Track [CD Only]
14.¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³
◾️¡ã¤µ¤È¤¦¡£FANCLUB ¤À¤é¤êÅò LIVE ¡Á¸»Àô¤«¤±Î®¤·¡Á¡ä
2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì
OPEN 18:30 / START 19:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡§°ìÈÌ¡ï4,800 / ³Ø³ä¡ï3,800
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
FC¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈFC¥µ¥¤¥ÈÆâ¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¡§https://sato-darari.jp/news/987
¢§FANCLUB¡Ö¤µ¤È¤¦¡£Official Fanclub ¤À¤é¤êÅò¡×
3·î10Æü¡á¤µ¤È¤¦¡£¤ÎÆü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
Æþ²ñ¡§https://sato-darariyu.fanpla.jp/
¡û¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¡Á3·î9Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¡ãLIVE TOUR¡ØÃÏÊ¿Àþ¡¢¤½¤³¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é¡Ù¡ä²¼ËÌÂôShangri-La¸ø±é
¥é¥¤¥Ö±ÇÁüÁ´ÊÔ ¸ÂÄê¸ø³«
