山崎賢人、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は集大成「パワーアップしまくりです！」
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の完成披露舞台あいさつが25日、東京国際フォーラム ホールAにて開催。主演の山崎賢人をはじめ、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎、稲葉友、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新といった豪華キャストと、メガホンを取った片桐健滋監督が勢ぞろいし、4000人の観客を前に作品に込めた思いを語った。
【写真】笑顔でカメラに手を振る山崎賢人＆山田杏奈
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。2024年1月19日公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマW ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』の続編となる。
「本当にたくさんの方に前作を観ていただき、期待していただいたからこそ、今作『網走監獄襲撃編』が作れたのだと思っています」と感謝を述べた山崎。舞台あいさつは上映前に行われており、「リスペクトを込めて作ったので、すごくパワーアップした続編になっています。パワーアップしまくりです！ 楽しみにしていてください！」とさっそく期待を煽った。
改めて、完成した作品の見どころを聞かれると「杉元一行、土方一行、鶴見一行、みんなが網走を目指す物語を作ることができました。『ゴールデンカムイ』の集大成のような映画になっていると思いますし、映画冒頭にこれからの振り返りも入っていますので、この作品からも楽しめます。シリーズを作ってきたからこそ人間関係が発展していて、心に来るものがあります」とアピール。何度も「集大成です！」と主張し、作品の出来栄えに太鼓判を押した。
劇中では網走監獄での度肝を抜く大混戦が展開。撮影を振り返り、山崎は「杉元の心を解かして大事な存在になっている相棒のアシリパさんのために網走に来て、とにかく前に進む戦いは、“良いシーンになればいいな”と思いながらやっていました」と語ったのだが、それに矢本が反応。「現場に入って賢人や杏奈ちゃんと目が合うと、“今日白石と一緒なんだ”というキラキラとした雰囲気になっているような気がして、僕は“チームなんだな！”と思っていたのですが……。相棒はアシリパさんって。俺は入ってないの!?」と嘆く。
それに対し、山崎が「相棒……としては描かれてないですよね（笑）？ チームかな？」と言うと、矢本は「相棒未満、仲間以上ってところかな！」とポジティブに受け取り笑みを浮かべていた。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、3月13日より公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記。
