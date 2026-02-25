『なんかパッとしない』から脱却！！【40・50代】周りと差がつく「技ありボブ」

ボブは大人世代にも人気のスタイルですが、年齢とともにボリューム不足や質感の悩みが出ることも。そんなときはハイライトを入れたりレイヤーを入れたりすることで、印象が大きく変わります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き立てる洗練された技ありボブをご紹介します。ヘアスタイルを今っぽくアップデートしたいなら、ぜひ参考にしてみて。

清潔感あふれるオリーブブラウンのレイヤーボブ

落ち着いたオリーブブラウンが艶を引き立てる、清潔感のあるレイヤーボブです。トップをふんわりと内側へ入れつつ、ベースは肩に当たってナチュラスに外ハネ。控えめなくびれシルエットが、大人世代にちょうどよい抜け感を与えてくれます。

グレージュカラーのひし形ネオウルフ

ボブレングスの安心感を残しながら、ショートのような軽やかさを加えたネオウルフです。トップをひし形に整えて内巻きのワンカールに仕上げ、襟足は首に沿うように下ろして外ハネに。グレージュの透明感とメリハリのあるフォルムが、重たくなりがちなボブをスッキリと洗練された印象へ導きます。

まろやかブラウンのこなれプチウルフボブ

ミニボブをベースにした、ボブらしさとウルフの動きを両立させたプチウルフ。トップにふんわりとした丸みを持たせつつ、ベースをタイトに外ハネさせることで、今どきなこなれ感をプラスしています。まろやかなブラウンにほんのりウェットなスタイリングを施せば、派手過ぎずもオシャレを楽しみやすい質感に◎

なじみハイライトのラフなグレージュボブ

ほどよくくすんだグレージュに、たっぷりとハイライトを散らしたラフなボブです。ベースとハイライトの色味を近づけてなじませることで、派手さを抑えながらも白髪を自然にぼかす効果が期待できます。クシュッとした毛束感と外ハネを活かすことで、日常のスタイルに躍動感と透明感をプラスできそうです。

