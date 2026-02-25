◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）＝２月２５日、栗東トレセン

２３年スプリンターズＳ勝ち馬のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は栗東・坂路を単走。軸が入ったバランスの良い走りで５３秒３―１２秒１で元気いっぱいに駆け抜けた。池江調教師は「いつもの当該週の坂路単走で、しまいの反応を確かめる程度。まだはじける感じはしなかったけど、叩き良化型なんでね」と冷静に評価した。

母はダートで活躍したブチコで、Ｇ１３勝のソダシを全姉に持つ。前走で初ダートに挑戦し、ＪＢＣスプリント（船橋、１０００メートル）で差し脚を伸ばして２着。トレーナーは「ダートは合うという感じでしたけど、ちょっと小回りに対応できなかったのと距離も忙しかった。それでいてよく２着に来たね」と地力の高さにうなずいた。

明け７歳初戦は２３年にスプリンターズＳを制した舞台から始動する。「そんなに老けた感じはしないけどね。コースとか距離はいいんじゃないですかね」と池江師。芝に戻ったここでまずは連覇を達成する。