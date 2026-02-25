SKRYU、メジャー1stEP『絶』本日配信リリース。収録曲より「Shangri-La -絶景-」のMVティザー公開も
SKRYUが、メジャー1stEP『絶』を本日配信リリースした。あわせて、リード曲である「Shangri-La -絶景-」のMVティザー映像も公開された。
全5曲が収録されている今作は、EPタイトルの「絶」が全楽曲のサブタイトルに入っている。ヒップホップのみならず、幅広いジャンルで、リスナーを未だ見ぬ“絶景”へと誘う作品に仕上がっているという。
「Shangri-La -絶景-」のMVは、3月4日に本編が公開されるとのことだ。
◾️メジャー1stEP『絶』
2026年2月25日（水）0時配信
配信リンク：https://SKRYU-official.lnk.to/Zetsu
▼トラックリスト
1.Ahhhhhhh! -絶叫-
2.ピンクのワゴン -悶絶-
3.S+ -絶世-
4.スパンコールじいちゃん -輝絶-
5.Shangri-La -絶景-
◾️＜SKRYU 絶(Zepp)Tour 2026＞
2026年3月4日（水）【神奈川】 KT Zepp YokohamaOPEN 18:00 / START 19:00
2026年3月5日（木）【神奈川】 KT Zepp YokohamaOPEN 18:00 / START 19:00
2026年3月14日（土）【北海道】 Zepp SapporoOPEN 18:00 / START 19:00
2026年3月17日（火）【愛知】 Zepp NagoyaOPEN 18:00 / START 19:00
2026年3月19日（木）【福岡】 Zepp FukuokaOPEN 18:00 / START 19:00
2026年3月26日（木）【大阪】 Zepp Osaka BaysideOPEN 18:00 / START 19:00
2026年3月27日（金）【大阪】Zepp Osaka BaysideOPEN 18:00 / START 19:00
チケット：https://eplus.jp/skryu2026tour/
