元・雨上がり決死隊の宮迫博之が25日、かわいがっていた後輩のインスタグラムに登場した。



【写真】色々あっても縁は切れず 入江の隣でがっつり「宮迫です」

宮迫が登場したのは、お笑いコンビ・カラテカのメンバーで、清掃会社「ピカピカ」代表取締役の入江慎也のインスタ。入江は「ずっとお世話になっているオモロー山下さんの結婚お祝いを宮迫さんと、たまたま同じお店でご飯を食べられていたフジモンの兄貴とさせていただきました。」と報告した。



オモロー山下は「ジャリズム」というコンビを組んでいた芸人で、「山下本気うどん」の創業者としても知られている。今年1月に22歳下の女性との結婚を発表していた。画像には女性も写っており、入江は「めちゃくちゃ幸せな山下さんを見られて本当に嬉しかったです。奥様もずっと笑っていらして素敵なお二人でした。結婚は本当にめでたいです!」と祝福した。



また「次は入江やな!」と言われたことも明かしたが「いつになることか、、、。」と濁していた。



入江は2019年の闇営業騒動の中心となった人物。吉本興業を通さずに直営業を行っていたが、関係先に反社会的勢力がいた。反社会的勢力の忘年会に入江とともに宮迫らも参加しており、宮迫が吉本を退所するきっかけとなっていた。



（よろず～ニュース編集部）