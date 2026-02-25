物流の2024年問題を受け、ドライバー確保は「採用数」だけでなく「育成の質」をどう担保するかが焦点になっています。

その流れの中で、秋田県トラック協会が2026年2月18日にインドネシアの育成拠点を公式視察しました。

外国人ドライバー活用が検討段階から実装段階へ進んでいることを示す動きです！

MOMOTARO JAPAN「秋田県トラック協会公式視察」

視察日：2026年2月18日発表日時：2026年2月24日 16:15視察先：インドネシア・西ジャワ州カラワン視察機関：LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOU

株式会社MOMOTARO JAPANは、特定技能外国人材の育成と受入支援を進める日本法人です。

LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOUは、インドネシア・西ジャワ州カラワンにある人材育成機関です。

今回の視察では、日本語力、業界専門教育、安全教育、来日前後の支援連携までを一体で確認しています。

特定技能ドライバー育成プログラムの確認ポイント

制度区分：自動車運送業分野 特定技能1号取得プログラム日本語目標水準：N4相当以上育成機関設立：2021年11月

教室では白シャツとネクタイ姿の受講者が整列し、ノートを広げて学ぶ運用が徹底されていました。

面接では番号札を付けた候補者を実務的に見極める進行となっており、選抜と育成を連動させる設計です。

日本語教育に加えて、交通法規、安全運転理解、日本的職業倫理まで含めたカリキュラムで即戦力化を狙う構成となっています。

視察参加事業者からは、日本語運用力や規律意識の高さ、安全意識教育の水準を評価する声が挙がっています。

受入企業とのマッチングから来日後フォローまでをつなぐ運用が進めば、地域物流の輸送力を下支えする体制づくりが加速しそうです。

物流の2024年問題に向き合う育成現場を現地で確認！

MOMOTARO JAPAN「秋田県トラック協会公式視察」の紹介でした。

よくある質問

Q. MOMOTARO JAPAN 秋田県トラック協会公式視察の発売日はいつですか？

発表日時は2026年2月24日 16:15です。

Q. MOMOTARO JAPAN 秋田県トラック協会公式視察の最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. MOMOTARO JAPAN 秋田県トラック協会公式視察の詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 物流の2024年問題に向き合う育成現場を現地で確認！MOTARO JAPAN「秋田県トラック協会公式視察」 appeared first on Dtimes.