名店監修の具材と厳選米で春の行楽もおうち時間もおにぎりがもっと楽しくなる！こととや「おにぎりを愉しむ」

こととやで、春の行楽シーズンに向けた店頭企画「おにぎりを愉しむ」が2026年2月中旬から展開中です。
名店監修の具材や厳選米を一緒に選べる構成なので、おにぎりの準備をまとめて整えやすくなっています。
朝食にもお弁当にも使える商品がそろい、春の食卓づくりが一段と組み立てやすい企画です！
こととや「おにぎりを愉しむ」
こととやは、日本のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。
小規模生産者の商品発掘や地域名産品の魅力を活かした商品づくりにも取り組み、つくり手と食べ手をつなぐ売場づくりを進めています。
今回の「おにぎりを愉しむ」は、具材・海苔・米を横断して選べる春向けの特集企画として展開中。
「おうちでぼんご」瓶詰め具材7種
種類数：全7種類価格：各878円（税込）
おにぎりの名店「おにぎり ぼんご」が手がけた瓶詰め具材は、人気の味を家庭で使いやすい形にしたシリーズです。
スタミナ焼肉、肉そぼろ、卵黄風ソース、ツナマヨ、しゃけ、鳥唐揚げマヨ、カレーと色味の差がはっきりしているため、具材選びの楽しさも広がります。
しっかりした味付けでごはんとの相性を作りやすく、忙しい朝でもおにぎりの完成度を上げやすい構成です。
真空二合米4種の食べ比べ
種類：つや姫・コシヒカリ・ゆめぴりか・おにぎりのお米価格：各770円（税込）
真空二合米は品種ごとの炊き上がりを比べやすく、具材との組み合わせ検証がしやすいアイテムです。
手のひらサイズのパッケージなので、人数分だけ開けて使える点も日常使いに向いています。
行楽弁当の主役を決めるときに、米の個性から逆算して具材を選べるのがこの企画の強みです☆
生産者の想いを伝える売場提案
販売チャネル：全国19店舗のこととや店頭
こととやは、生産者の声を定期的に伝える発信を続け、商品背景まで含めて選べる売場づくりを行っています。
画像にある「魚屋がコンフィ（天然真鯛と博多明太子）」のように、手仕事の工程が見える商品は素材選びの納得感につながります。
おにぎり企画とあわせて売場を回ることで、主食だけでなく副菜や瓶詰めまで一度にそろえやすい導線です。
具材と米を同時に比較できるため、平日の時短ごはんから週末の行楽準備まで使い分けしやすい企画です。
こととや「おにぎりを愉しむ」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「おにぎりを愉しむ」はいつから展開されていますか。
2026年2月中旬から店頭展開されています。
Q. 「おうちでぼんご」瓶詰め具材の価格はいくらですか。
全7種類で、各878円（税込）です。
Q. 真空二合米の価格はいくらですか。
つや姫・コシヒカリ・ゆめぴりか・おにぎりのお米の各種が770円（税込）です。
