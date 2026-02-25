ヴィーガン認証でライフスタイルに寄り添う毎日の新！翠翠-sui-「富士宮産ノンカフェイン桑粉」

スマホやPCに向かう時間が長い日こそ、間食をどう選ぶかで気分の切り替えが変わります。

富士宮産桑粉「翠翠-suisui-」は、ヴィーガン認証を取得し、原材料背景まで重視する人に選びやすい状態へアップデートされました。

新発売キャンペーンは2026年2月28日までの実施中！

翠翠-suisui-「富士宮産桑粉」

ヴィーガン認証取得：NPO法人ベジプロジェクトジャパン認証制度新発売キャンペーン期間：2026年2月28日まで新発売キャンペーン価格（10本入り）：880円（税込）新発売キャンペーン価格（30本入り）：2,200円（税込）

販売場所：Tokyo Family Marche（有明ガーデン内）／Tokyo Family Marche ONLINE。

モントワールは、おいしさと楽しさを大切にしながら、こだわりを込めたお菓子づくりを続けるブランドです。

同ブランドが展開する「翠翠-suisui-」は、富士宮産桑葉を使ったノンカフェインの粉末食品です。

今回のヴィーガン認証取得により、動物性由来原料を避けたい人にも選択肢が広がりました。

ドリンクにも料理にもなじむ使い方

原材料：静岡県富士宮産桑葉100%内容量：1.5g×10本入り／1.5g×30本入り通常価格（10本入り）：1,100円（税込）通常価格（30本入り）：2,750円（税込）

水や豆乳などの植物性ミルクに溶かすだけで、鮮やかな翠色のドリンクとして取り入れやすい設計です。

氷を入れたグラスでも色がきれいに映えるため、リフレッシュ時間の一杯としても活躍します。

豆乳ヨーグルトやスムージー、料理への“ひとさじ”アレンジにも対応済み。

妊娠期や育児期を含む幅広いライフステージで、カフェインを控えたい日に使いやすい点も魅力です。

毎日の食卓に無理なく続けられる選択肢として、ノンカフェイン桑粉の存在感が高まっています。

【ヴィーガン認証でライフスタイルに寄り添う毎日の新習慣！

翠翠-suisui-「富士宮産ノンカフェイン桑粉」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 翠翠-suisui- 富士宮産桑粉の開催期間はいつですか？

新発売キャンペーン期間は2026年2月28日までです。

Q. 翠翠-suisui- 富士宮産桑粉の価格はいくらですか？

新発売キャンペーン価格（10本入り）は880円（税込）です。

Q. 翠翠-suisui- 富士宮産桑粉の価格はいくらですか？

新発売キャンペーン価格（30本入り）は2,200円（税込）です。

