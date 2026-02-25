日韓トップアイドルが1対1で向き合う新ライブイベント「Kandy Jam vol.1」が、ぴあアリーナMMで開催されました。

KARAと私立恵比寿中学の初競演が実現し、ライブとコラボトークの両軸で会場の熱量が一気に上昇しました。

アリーナを埋めた観客のペンライトが揺れる景色も含めて、初回とは思えない完成度です！

スカパー!「Kandy Jam vol.1」

開催日：2026年2月21日会場：ぴあアリーナMM放送日時：2026年3月31日 22:00〜24:00放送チャンネル：テレ朝チャンネル1

関連番組情報が掲載されたスペースシャワーTVの案内でも、スカパー!番組配信による見逃し視聴の導線が整理されています。

記念すべきvol.1は、日韓アイドルの魅力を正面からぶつけ合う構成で、ライブイベントとしての新しい軸を示した一夜です。

私立恵比寿中学の先制ステージ

結成周年：17周年最新曲リリース予定：2026年4月

私立恵比寿中学は「キングオブ学芸会のテーマ〜Nu Skool Teenage Riot〜」から一気にギアを上げ、「仮契約のシンデレラ」「えび バディLOVE」までノンストップで駆け抜けました。

和柄の色彩が映える衣装と大箱演出の組み合わせで、学園祭的な高揚感とアリーナライブの迫力が同時に伝わるステージです。

KARAのヒットメドレーと貫禄

グループ再始動年：2022年メドレー披露曲数：2曲

KARAは「WHEN I MOVE」「LUPIN」で空気を掌握し、「Honey」「ジェットコースターラブ」のメドレーで会場の表情を一段明るく切り替えました。

青基調のライティングと切れ味のあるフォーメーションが重なることで、レジェンドグループらしい安定感と攻めの姿勢がくっきり浮かび上がります。

初共演で生まれたコラボトーク

開催回：vol.1ダンスカバー企画：1曲

コラボトークでは両グループが互いの印象を語り、えびちゅうによる「GO GO サマー！」ダンスカバーで会場の一体感がさらに拡大しました。

約15人が並ぶ集合カットからも、国境を越えた交流の温度感と終演後の高揚がそのまま伝わる時間です。

3月31日放送で追体験するライブ本編

放送日：2026年3月31日放送時間：22:00〜24:00見逃し配信期間：2週間

放送では、ライブ本編の熱量に加えて、トークで生まれた表情の変化まで確認できる構成です。

現地参加組の余韻整理にも、当日行けなかった視聴者の追体験にも使いやすい番組編成です☆

初開催でここまで完成度を見せたことで、vol.2への期待値はさらに高まりました。

日韓アイドルの競演フォーマットとして、継続開催時の進化も追いかけたくなるシリーズです！

【日韓トップアイドル初競演ライブ！

スカパー!「Kandy Jam vol.1 KARA×私立恵比寿中学」】の紹介でした。

