運動と食事の習慣化を支える新提案！A PROP「récolte共同開発24H LIFE GEAR調理家電シリーズ」
エニタイムフィットネス監修の「A PROP×récolte」調理家電シリーズが、運動後の食事を続けやすくする新ラインとして発売中です。
コードレスブレンダーとチキン＆ボイルクッカーの2製品で、忙しい日でもたんぱく質補給を短時間で組み立てやすい設計です。
発売は2026年1月16日10時スタートで、「24H LIFE GEAR」構想の第一弾として展開中。
A PROP「24H LIFE GEAR 調理家電シリーズ」
発売開始日時：2026年1月16日 10:00価格（コードレス ソロブレンダー プラス A PROP）：7,920円（税込）価格（チキン＆ボイルクッカー プラス A PROP）：10,780円（税込）販売チャネル：A PROP公式オンラインストア
A PROPは、Fast Fitness Japanが運営する公式オンラインストアです。
共同開発先のrécolteは、日本のキッチンに置きやすいサイズ感とミニマルな機能設計で知られる調理家電ブランドです。
今回のシリーズは「手軽×たんぱく質×継続」を軸に、運動と食事を同じ生活リズムに組み込みやすくした企画となっています。
2製品の機能設計と使い分け
ブレンダー調理時間目安：約60秒ブレンダー充電仕様：USB Type-C充電／フル充電で約10回使用クッカー自動モード数：5モードクッカーモード内容：サラダチキン／ゆで卵／温泉卵／温野菜／レトルトクッカー本体奥行：約7.5cm
コードレス ソロブレンダーはボトル一体型のため、ジム後のドリンクづくりを場所に縛られず回しやすい仕様です。
氷や冷凍果実に対応しているので、プロテインだけでなく食感のあるスムージーまで1台で組み立てられます。
チキン＆ボイルクッカーは低温調理で鶏むね肉をしっとり仕上げやすく、卵や温野菜まで同じ導線で準備できます。
調理モードを選んで待つだけの流れが中心になるため、平日夜の作り置きにも取り入れやすい家電です☆
運動後の栄養補給でつまずきやすいのは、レシピよりも準備と片付けの手間です。
このシリーズはその手間を短くし、24時間の中で健康行動を続けるためのハードルを下げる構成になっています。
【運動と食事の習慣化を支える新提案！
A PROP「récolte共同開発24H LIFE GEAR調理家電シリーズ」】の紹介でした。
よくある質問
Q. このシリーズはいつから販売されていますか？
2026年1月16日10時から販売されています。
Q. 2製品の価格はいくらですか？
コードレス ソロブレンダー プラス A PROPは7,920円（税込）、チキン＆ボイルクッカー プラス A PROPは10,780円（税込）です。
