2026年3月2日、モントワールの「ASHITAMO」から「アーモンド＆パスタスナック」が全国のスーパーマーケットとドラッグストアなどで発売されます。

発表は2026年2月24日14:00で、健康配慮と食べごたえの両立を狙った新作です。

間食を我慢ではなく選び方で整えたい日に、使いやすい30g設計のひと袋になっています！

ASHITAMO「アーモンド＆パスタスナック」

発売日：2026年3月2日希望小売価格：270円（税込）内容量：30g賞味期間：120日販売チャネル：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

モントワールは、おいしさと楽しさを届けるために、こだわりを込めたお菓子づくりを続けるメーカーです。

ASHITAMOは、食べておいしく体にやさしい食材を使った、ひとくちお菓子シリーズです。

今回の新商品は、日常の間食で満足感を得ながら栄養も補いたいニーズに向けて企画されています。

トマトバジルアーモンド×チーズパスタの味設計

味の中心は、トマトバジル味のアーモンドとチーズ味のパスタスナックの組み合わせです。

ナッツの香ばしさにチーズのコクが重なることで、少量でも食べた感を得やすい設計になっています。

甘い系ではない間食を選びたい午後にも合わせやすい構成！

1袋30gで整える栄養チャージ設計

1袋（30g）当たり食物繊維：2.0g1袋（30g）当たりビタミンE：4.1mg

1袋あたりで食物繊維2.0gとビタミンE4.1mgを摂れるため、栄養面の目安がわかりやすくなっています。

30gの食べ切りサイズなので、バッグやデスクに置いて量を調整しやすい点も実用的です。

おいしさと栄養補給を同時に進められる設計です☆

ASHITAMOシリーズ全体での位置づけ

小袋ラインナップ：9品（2026年2月24日時点）大袋ラインナップ：5品（2026年2月24日時点）EC専用大容量ラインナップ：2品（2026年2月24日時点）

ASHITAMOは、仕事や家事、育児の合間にも取り入れやすい間食シリーズとして展開中。

小袋から大袋まで選択肢があるため、利用シーンに合わせた買い分けがしやすくなります。

今回の新作は、シリーズ内でも食事寄りの満足感を求める層に向いた一品です。

日常導線で続けやすい販売設計

全国のスーパーマーケットやドラッグストアで買えるため、特別な購入導線をつくらずに取り入れやすい商品です。

続けやすさは間食改善で重要な要素なので、身近な販路での展開は大きな強みになります。

ASHITAMOが支援するピンクリボン運動の文脈も含め、日常で選ぶ意味を感じやすい新作です。

健康を意識したい日ほど、味の満足感を先に確保できる間食は継続しやすくなります。

トマトバジルとチーズで満足感も栄養もかなう毎日の間食習慣！

ASHITAMO「アーモンド＆パスタスナック」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ASHITAMO アーモンド＆パスタスナック」はいつ発売ですか。

2026年3月2日です。

Q. 希望小売価格はいくらですか。

270円（税込）です。

Q. 1袋あたりの栄養成分はどのくらいですか。

1袋30gあたり、食物繊維2.0gとビタミンE4.1mgです。

