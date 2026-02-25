トマトバジルとチーズで満足感も栄養もかなう毎日の間食習慣！ASHITAMO「アーモンド＆パスタスナック」
2026年3月2日、モントワールの「ASHITAMO」から「アーモンド＆パスタスナック」が全国のスーパーマーケットとドラッグストアなどで発売されます。
発表は2026年2月24日14:00で、健康配慮と食べごたえの両立を狙った新作です。
間食を我慢ではなく選び方で整えたい日に、使いやすい30g設計のひと袋になっています！
ASHITAMO「アーモンド＆パスタスナック」
発売日：2026年3月2日希望小売価格：270円（税込）内容量：30g賞味期間：120日販売チャネル：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど
モントワールは、おいしさと楽しさを届けるために、こだわりを込めたお菓子づくりを続けるメーカーです。
ASHITAMOは、食べておいしく体にやさしい食材を使った、ひとくちお菓子シリーズです。
今回の新商品は、日常の間食で満足感を得ながら栄養も補いたいニーズに向けて企画されています。
トマトバジルアーモンド×チーズパスタの味設計
味の中心は、トマトバジル味のアーモンドとチーズ味のパスタスナックの組み合わせです。
ナッツの香ばしさにチーズのコクが重なることで、少量でも食べた感を得やすい設計になっています。
甘い系ではない間食を選びたい午後にも合わせやすい構成！
1袋30gで整える栄養チャージ設計
1袋（30g）当たり食物繊維：2.0g1袋（30g）当たりビタミンE：4.1mg
1袋あたりで食物繊維2.0gとビタミンE4.1mgを摂れるため、栄養面の目安がわかりやすくなっています。
30gの食べ切りサイズなので、バッグやデスクに置いて量を調整しやすい点も実用的です。
おいしさと栄養補給を同時に進められる設計です☆
ASHITAMOシリーズ全体での位置づけ
小袋ラインナップ：9品（2026年2月24日時点）大袋ラインナップ：5品（2026年2月24日時点）EC専用大容量ラインナップ：2品（2026年2月24日時点）
ASHITAMOは、仕事や家事、育児の合間にも取り入れやすい間食シリーズとして展開中。
小袋から大袋まで選択肢があるため、利用シーンに合わせた買い分けがしやすくなります。
今回の新作は、シリーズ内でも食事寄りの満足感を求める層に向いた一品です。
日常導線で続けやすい販売設計
全国のスーパーマーケットやドラッグストアで買えるため、特別な購入導線をつくらずに取り入れやすい商品です。
続けやすさは間食改善で重要な要素なので、身近な販路での展開は大きな強みになります。
ASHITAMOが支援するピンクリボン運動の文脈も含め、日常で選ぶ意味を感じやすい新作です。
健康を意識したい日ほど、味の満足感を先に確保できる間食は継続しやすくなります。
トマトバジルとチーズで満足感も栄養もかなう毎日の間食習慣！
ASHITAMO「アーモンド＆パスタスナック」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「ASHITAMO アーモンド＆パスタスナック」はいつ発売ですか。
2026年3月2日です。
Q. 希望小売価格はいくらですか。
270円（税込）です。
Q. 1袋あたりの栄養成分はどのくらいですか。
1袋30gあたり、食物繊維2.0gとビタミンE4.1mgです。
