子どもの「お口ぽかん」が気になる家庭に向けて、ののじから日中専用の新アイテムが登場します。

ゲームや勉強、動画視聴の時間に取り入れやすい「鼻トレ絆くちぴたテープ」は、鼻呼吸を意識するきっかけづくりをサポートする設計です。

2026年3月2日から販売開始！

ののじ「鼻トレ絆くちぴたテープ」

発売日：2026年3月2日価格：1,320円（税込）対象年齢：5〜10歳入数：21枚（3枚×7シート）サイズ：幅2cm × 長さ5cm材質：不織布（テープ材）、アクリル系粘着剤

販売チャネル：ののじ公式オンラインストア／楽天市場店／Yahoo!ショッピング店／AmazonほかECサイト。

ののじは、独自開発のキッチン用品や耳かきなどを展開する生活用品ブランドです。

同ブランドの公式オンラインショップでは、日常で使いやすい家庭向けアイテムを幅広く取り扱い中。

今回の新商品は、就寝時ではなく日中の見守りやすい時間帯に使う前提で設計された、子ども向けマウステープです。

ちいピタ粘着エリアの設計ポイント

中央穴：1か所非粘着部：2か所（唇部・先端部）

唇に貼り付かない非粘着部を設けることで、貼付中の不快感と剥がすときの負担に配慮した構造です。

接着エリアを小さく設計しているため、子どものデリケートな肌に対しても日中に使いやすい仕様になっています。

先端も非粘着でつまみやすく、子ども自身で外しやすい点も実用的です。

日中専用で続ける使用ルール

使用目安：1日1枚使用時間：15分〜1時間継続目安：1箱（21枚）を約3週間

本品は就寝時の使用を想定せず、保護者が様子を確認しやすい日中のながら時間に特化した運用です。

短時間から始められるため、学習前や動画視聴前のルーティンに組み込みやすいのもポイントです。

使い捨てタイプで衛生管理もしやすく、毎日の習慣化に向いた設計です☆

子どもの口元のクセは、気づいたときに無理なく整えることが継続の鍵になります。

見守りながら使える日中専用設計は、家庭で取り入れる最初の一歩として相性のよい選択肢です。

【ながら時間で鼻呼吸を育てる新習慣！

ののじ「日中専用子どもマウステープ 鼻トレ絆くちぴたテープ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 対象年齢は何歳ですか？

5〜10歳です。

Q. 1箱の内容量と価格を教えてください。

21枚（3枚×7シート）入りで、価格は1,320円（税込）です。

