内視鏡手術機器の需要拡大を、地域別・用途別で整理した最新レポートが公開されました。

低侵襲治療の普及が進むなかで、どの領域に投資が集まるかを把握しやすい内容です。

医療機器市場の中長期トレンドを確認したい担当者にとって、判断材料をまとめて得られる一冊となっています。

SDKI Analytics「内視鏡手術機器市場調査レポート」

調査結果発表日：2026年2月10日予測期間：2026年−2035年2025年市場規模：約286億米ドル2035年市場規模予測：約635億米ドル予測CAGR：約6.7%

SDKI Analyticsは、東京に本社を置き、製品・市場・産業に関する調査と業界分析を提供するマーケティングリサーチ企業です。

今回の調査は、内視鏡手術機器市場の成長要因、課題、競争環境を日本とグローバルの両軸でまとめた内容となっています。

消化器疾患やがんなど慢性疾患の増加を背景に、高度な内視鏡関連機器の重要性がいっそう高まる局面です。

市場規模の拡大予測

2025年市場規模：約286億米ドル2035年市場規模予測：約635億米ドル予測CAGR：約6.7%

インフォグラフィックでは金色の棒グラフで成長カーブが示され、10年間で市場が大きく拡張する見通しが視覚的に把握できます。

アプリケーション別の需要構成

最大セグメント見通し：消化器手術 約40%

分類：消化器手術・婦人科手術・泌尿器科手術・肥満手術・一般手術・その他。

予防検診と早期診断の強化が進むことで、消化器領域の機器需要が市場全体を牽引する構図です。

地域別トレンドと成長エリア

アジア太平洋地域CAGR見通し：約9.1%北米シェア：32.5%

北米の規模優位が続く一方で、医療インフラ投資と低侵襲手術の浸透が進むアジア太平洋で成長加速が進行中。

調査設計と主要プレーヤー分析

調査対象プレーヤー数：555現地調査：255件インターネット調査：300件調査期間：2025年12月−2026年1月

Medtronic、Boston Scientific、Strykerに加え、日本企業ではOlympus、Fujifilm Holdings、Terumoなどの動向が比較対象として整理されています。

用途別需要と地域別成長率を同時に確認できるため、製品戦略と営業戦略を並行で検討しやすいレポートです。

市場の全体像を先に押さえることで、投資優先順位の設定もスムーズに進みます！

【医療需要と投資動向を数字で把握する最新版！

SDKI Analytics「内視鏡手術機器市場調査レポート」】の紹介でした。

