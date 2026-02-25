高市首相、自民の当選議員全員にカタログギフト「法令上問題ない」 党内から擁護の声も
自民党の当選議員全員にカタログギフトを配っていた高市首相を、野党が追及しました。一方で、自民党内からは擁護の声も上がっています。
◇
代表質問2日目は、“高市首相への追及”で幕を開けました。
立憲民主党 田名部議員
「今回、高市首相は衆議院選後に自民党衆議院議員の全員にカタログギフトを寄付されたと。総額いくらになりますか」
高市首相
「1人分約3万円で、合計315人分になります」
総額およそ945万円にのぼる“カタログギフト”。
衆院選で“歴史的大勝”をおさめた自民党。高市首相が当選した自民党議員全員に、あわせて945万円分ものカタログギフトを贈っていたことが明らかになったのです。
■実際のカタログギフト 「高市早苗」と書かれたのしも
実際のカタログギフトです。ふぐやうなぎなどのグルメや、温泉に焼き物などまで…。「高市早苗」と書かれたのしもついています。
24日夜、高市首相はSNSで…。
高市首相
「事務所での応接や会議、日常業務に使えるものなど、政治活動に役立つものを各議員のご判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることとしました」
25日の代表質問。
立憲民主党 田名部議員
「その原資と目的についてもご説明願います」
高市首相
「ねぎらいの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと考え、奈良県第2選挙区支部として品物を寄付したものでございます」
個人から議員への寄付は法律上、原則禁止。
高市首相は、カタログギフトは“ねぎらいの気持ち”で、自身が支部長を務める奈良県の政党支部から贈ったものと説明しました。
■石破前首相の“商品券問題”は批判も
“首相から議員への贈り物”といえば、1年ほど前にも。
石破首相（当時）
「政治活動に関する寄付でもございません。政治資金規正法上の問題はないと」
去年3月、石破前首相の商品券問題。新人議員15人にお土産として10万円相当の商品券を配布し、批判の声があがりました。
石破首相（当時）
「私自身の商品券配布の問題について、改めて深くお詫びを申し上げる」
立憲民主党 田名部議員
「当時の石破首相は物価高で苦しむ世論からの批判を受け謝罪され、商品券は返還されました。あのときも今も政治とカネの問題や物価高の状況は続いているということだけは申し上げておきます」
高市首相は、今回のカタログギフトについて「政党支部から議員個人への寄付は法令上も問題はない」などとしています。
石破前首相の時には「政治責任が問われる」などと厳しい声が上がっていた自民党内では「心遣いみたいなところまで目くじら立てるのは、ちょっと味気ない」と、高市首相への“擁護”の声も。
■「現行法において可能」一方で“適切かどうか”と指摘も
政治資金規正法に詳しい専門家は…。
政治資金規正法に詳しい 東京大学 谷口将紀教授
「今回は政治資金規正法に抵触しないような方法を、非常によく考えてお配りになったんだなと。現行法において、政党から政治家個人に対して寄付を行うことは可能。令和9年（来年）1月1日からは、金銭・有価証券による寄付は禁止されることになってるんですけれども。今回カタログという『物』に変えたことで、合法だというような形式を整えたと」
その一方で…。
政治資金規正法に詳しい 東京大学 谷口将紀教授
「形だけ合法に整えたからといって、実質的に（商品券と）同じことをする必要があったかは意見が分かれるところ」
法律上の問題ではなく“適切かどうか”という問題だと指摘しています。
カタログギフトの裏側について…。
政治部官邸キャップ 矢岡亮一郎記者
「石破前首相にも先ほど直接話を聞いてきました。危機管理の観点からはやらない方が良かった。ただ、厳しい選挙を戦った同志に、『お疲れさま』という慰労の気持ちを示したい、これが総理大臣の本心だと話していました。高市政権には世論の高い期待が寄せられているだけに、一般の感覚には、より敏感になる必要があると」