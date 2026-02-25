2月25日、TRFのDJ KOOがInstagramを更新した。

DJ KOOは、自身のInstagramアカウントにて、「2月25日 TRF デビュー33周年を迎えました！！ 皆さんありがとうございます！！」と報告しつつ、「全国各地のイベントやCLUBでDJをやらせてもらってますが 33年経った今でも TRFの曲で盛り上がって踊ってくれること 本当に嬉しく感謝しかありません！！ 小室さん最高の楽曲をありがとうございます！！」と、プロデューサーを務めた小室哲哉への感謝も綴った。

続けて、「懐かしい写真がありました！！ イケイケtrf 、 当時1ヶ月20万かかったドレッド サウンドチーム、ボーカルYU-KIとのオフショット」とコメントすると、当時、1ヶ月に20万円をかけていたというドレッドヘアの自身の写真や、メンバーとの写真などを公開。

また、「そして！家族がサプライズケーキでお祝い！！ 家族の支えと愛情が元気パワーの源です」「皆さんへの感謝、メンバーへのリスペクトを持って これからも健KOO第一で頑張っていきます！！ どうぞ、よろしくDO DANCE！！」と締めくくり、ケーキを手にした笑顔のピースSHOTも掲載していた。

これらの投稿に対し、ファンからは、「おめでとうdo dance」「青春でした！」「いつの時代に聞いても盛り上がれる」「KOOさんお若い」「イケイケtrf最高大好き」「ただただリスペクト」などのコメントが集まっている。

DJ KOOは、トータルCDセールスが2100万枚を超えるTRFのDJ兼リーダーで、現在も精力的に活動を続けている。また、自身のSNSでは、家族仲の良さを感じさせる投稿をすることも多い。

