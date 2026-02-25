「継承顔」だと思う40代男性俳優ランキング！ 2位「玉木宏」、堂々の1位は？
All About ニュース編集部は1月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×40代俳優」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「『継承顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します。
継承顔は、優しそうで品のある王子様のような顔立ちを指します。
2位：玉木宏／50票
2位には、玉木宏さんが入りました。
1980年生まれの玉木さんは、1998年から俳優業をスタート。映画『ウォーターボーイズ』やドラマ『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）などの人気作に出演し、近年では2025年の映画『雪風 YUKIKAZE』などに起用されています。まさに継承顔のような顔立ちで、優しくて知的な雰囲気を持ち、王子様のような上品さを感じさせます。
1位：向井理／88票
今回のランキング1位は、向井理さんでした。
1982年生まれの向井さんは、2006年のドラマ『白夜行』（TBS系）で俳優デビュー。その後は数々の作品やテレビCMにも起用され、2026年は『マトリと狂犬』（TBS系）で警部の葛城彰斗を演じています。穏やかで包容力のある雰囲気と、気品を感じさせる整った顔立ちが魅力。優しそうで品のある王子様のような継承顔として高い支持を得ました。
アンケート回答者からは、「王子キャラが似合う40代俳優ナンバーワンだと感じています」（40代男性／神奈川県）、「知的で穏やかなイメージなので品の良さがある」（50代女性／東京都）、「爽やかで軽やかで全体的に線も細く、笑顔にチャーミングさもあってそこに王子様的要素を感じるから」（40代女性／埼玉県）、「柔和で優しげな雰囲気で長身、まさに王子様然としていると思うので」（40代女性／三重県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)