「殺った？」女性VTuber、「彼氏がいる…？」へのアンサーが話題に！ 「彼氏だったもの」「事件です」
VTuberの詩花羽なぬのさんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。「あなたの好きな女性VTuberには彼氏がいる…？」という質問へのアンサーが話題となっています。
ファンからは「あっ」「殺った？」「拷問したんですか!?」「彼氏だったもの」「事件です」「保存名がまさかの『ヒト 歯』w」などの声が寄せられました。
「保存名がまさかの『ヒト 歯』w」詩花羽さんは「あなたの好きな女性VTuberには彼氏がいる…？ あぁ、いましたよ。今はいませんが」とつづり、1枚の写真を投稿。「ヒト 歯」という名前で保存している抜けた歯が写っています。「彼氏」は一体どうなってしまったのでしょうか……。
「骨格標本師VTuber」として活動詩花羽さんは骨格標本を作る「骨格標本師VTuber」として活動。「骨格標本」のコレクションの一部として、歯も保存しているのかもしれません。20日には、自身のYouTubeチャンネルに『アリゲーターガーの骨格標本の作り方』の動画を公開しているので、気になった人は視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)