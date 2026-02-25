タティスJr.がWBCに意欲「ドミニカ共和国はしっかりと準備している」

パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて揺るがぬ自信を口にした。母国・ドミニカ共和国のヤンセン・プホルス記者のYouTubeチャンネルに出演し、ドジャースの大谷翔平投手について言及。「世界一の選手」と最大限の賛辞を送りつつ、決して恐れることはないと力説した。

同記者から、日本のレベルの高さについて問われた際のことだ。「初球が投じられる前に、自分たちは負けますなんて言えませんよね」と振られたタティスJr.は「オオタニが世界一の選手だと理解している」と大谷の偉大さを称賛。しかし、国の威信をかけた真剣勝負となれば話は別だ。

大会連覇を目指す日本代表は強力なライバルとなるが、「オオタニが9ポジション守る訳ではないし、1番から9番までオオタニではない」とキッパリ。野球はチームで行うスポーツであることを強調し、「集まった選手を考えたら、私は誰も恐れていない」と、ドミニカ共和国が誇る戦力への自信を覗かせた。

もちろん慢心はない。「（対戦相手には）リスペクトはしているよ。米国もタフなチームだけど、ドミニカ共和国はしっかりと準備をしているし、練習熱心だ」と語気を強めた。続けて「素晴らしいチームが激突したらレベルの高い試合になる。私たちもそれを望んでいる」と、世界中のトッププレイヤーが激突するWBCの舞台を心待ちにしていた。（Full-Count編集部）