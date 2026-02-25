男のコの大好きアイテム♡ 大人数の飲み会にピッタリな【ゆるスエットコーデ】

新しい出会いが増える春。サークルで出会った仲間との飲み会で一際目立つコーデの取り入れ方を知りたい！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、大人数の飲み会にピッタリな「ゆるスエットコーデ」をご紹介します。沼らせ必至なコーデテクをぜひ参考にしてみて♡

男女でわいわい楽しむサークル飲みは、ほどよいカジュアル感で気あいやあざとさを感じさせないのがコツ。韓国カジュアルを意識したミニワンピがおすすめ。ヘルシーな脚見せは、親近感のなかにほんのり女っぽさも♡

Cordinate ラフなスエット×旬のバルーンミニ

リラクシーなゆるスエットが大人数の飲み会にピッタリ♡

カジュアルなオーバーサイズのスエットは、実は男のコの大好きアイテム。

クリームカラーで女のコらしくしつつ、旬のバルーンミニでヘルシーな色気を盛れたら完璧★ ブラウンの足元で引き締めて。

スエットレイヤードシャツワンピース 16,500円／rienda、バッグ 9,900円／OUSSY（ともにバロックジャパンリミテッド）ヘアピン 6,490円／ヘイップ（ル タロン グリーズルミネ新宿店）シューズ 21,890円／PEMONT（HANA KOREA）ソックス／スタイリスト私物

撮影／花盛友里 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io）モデル／⾦川紗耶（本誌専属）文／本田理恵