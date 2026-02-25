＜俺の家事は完ペキ…？＞誰もいない家⇒俺の原動力は「妻と息子」だった…。再認識【第15話まんが】
俺（タクヤ）には、妻のエリと2才の息子・カナタがいる。俺はこれまでずっと育児から逃げ、家事だけをしていた。家事が得意な夫でエリも助かっているだろうと思い込んでいた。しかし一緒に育児がしたかったエリは、カナタを連れて実家に帰ってしまった。エリは聞く耳を持たない俺に対して絶望し、離婚しようと考えていたのだ。俺は義実家に向かい、エリに心の底から謝罪した。そして一緒に育児をするから「これからの俺」を見てもらいたいと訴え……？
話し合いはいったん終えたが、エリは義実家から帰ってこなかった。あんなにムキになってやっていた掃除も、ひとりだとやる気になれない。エリとカナタが俺の原動力になっていたんだ……。そう再確認すればするほど、俺は孤独感を募らせた。
数日後のこと。俺が会社から帰って玄関ドアを開けると、部屋に明かりがついていて料理のいい香りがした。そこにエリがいた。あまりに突然のことに驚いていると、カナタが俺に向かって元気に駆け寄ってきた。エリの結論は……？
俺はエリとカナタを抱きしめて、心の底から安堵した。カレーを食べる前にカナタと風呂に入り、風呂上がりのカナタの面倒を見ている間に、エリが食事を用意してくれた。
食事中には、カナタが着替えたばかりのパジャマにカレーをこぼした。エリと一緒に「あー！」と叫びながらも、顔を見合わせて笑うことができたんだ。
俺に足りなかったのは家事能力でも育児能力でもなく、コミュニケーション能力だったのかもしれない。家事をやっていれば立派な夫だと思っていた過去の俺と決別をし、これからはエリと温かい家庭を築くために、お互いにコミュニケーションを取りながら協力していこうと思っている。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
