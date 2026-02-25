あと1か月あまりで新年度。進学や就職・転勤など、新生活をスタートさせる人も多い時期だが、その新生活に必要不可欠な「電化製品」は2月に購入するのがおすすめだと言う。その理由と購入する際のポイントを新潟県長岡市出身の節約アドバイザー・丸山晴美さんに聞いた。

■決算と気候が関係!?

「2月は1カ月が28日と短い。家電量販店の営業の方は1カ月のノルマがあり、そのノルマを達成するために値段交渉がしやすくなる」





■値段交渉のコツは…

こう話すのは、節約アドバイザーの丸山晴美さん。家電量販店の決算が2、3月であることが多く、在庫を減らすために安く商品が販売されていることもあるという。さらに「気候」も関係していると丸山さんは話す。「2月は1年の中でもぐっと気温が下がるので、なかなか客足が伸びない。そうすると、売れないというのでお客さんがそもそも来ない」売りたい時期に客足が伸びないため、値段交渉がしやすくなると指摘。

その値段交渉をする際のコツを聞くと「他店の価格をチラシやアプリで比較したものを提示すると、ある程度は値下げに応じてくれる」と話した。



メーカーの指定価格で販売されている商品は、値引きやポイントアップができないため注意が必要だが、複数の商品をまとめて購入することも値下げ交渉には効果的だという。

■次の狙い目時期は？

一方、「2月の購入は間に合わない…」という人にとって、次の狙い目の時期はいつになるのか…丸山さんが白物家電と黒物家電のオススメ時期についてこう話す。



「冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどの白物家電は10月から12月にかけて新商品が出る。その関係上、9月頃に前年新製品だったものが型落ちしてセールになったりする。テレビやカメラの黒物家電は買い時が大体5月から7月といわれている。型落ちになるものを狙うとしたら6、7月くらいを狙って頂けるとお得に買うことができる」



必要な家電がどの時期に安く購入できるかを知ることで、お得に家電を購入できそうだ。