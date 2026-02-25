ＮＹ市場 この後のイベント
米MBA住宅ローン申請指数（02/14 - 02/20）21:00
予想 N/A 前回 2.8%（前週比)
26日
0:30
米週間石油在庫統計
0:40
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
1:00
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
1:30
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
3:00
米5年債入札（700億ドル）
3:20
ムサレム・セントルイス連銀総裁、連銀の役割について講演（質疑応答あり）
6:20
エヌビディア決算
※予定は変更されることがあります。
