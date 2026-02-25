ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

米MBA住宅ローン申請指数（02/14 - 02/20）21:00

予想 N/A 前回 2.8%（前週比)



26日

0:30

米週間石油在庫統計



0:40

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



1:00

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）



1:30

米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）



3:00

米5年債入札（700億ドル）



3:20

ムサレム・セントルイス連銀総裁、連銀の役割について講演（質疑応答あり）



6:20

エヌビディア決算





※予定は変更されることがあります。

