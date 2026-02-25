米MBA住宅ローン申請指数（02/14 - 02/20）21:00
予想　N/A　前回　2.8%（前週比)

26日
0:30　
米週間石油在庫統計

0:40　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

1:00　
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

1:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

3:00　
米5年債入札（700億ドル）

3:20　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、連銀の役割について講演（質疑応答あり）

6:20　
エヌビディア決算


※予定は変更されることがあります。