バスケ男子日本代表の中国戦ロスター12名発表…新体制での初陣、大黒柱ホーキンソン外れる
2月25日、日本バスケットボール協会（JBA）は、同26日の「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2」男子中国代表（FIBAランキング27位）戦に臨む男子日本代表（同22位）のロスター12名を発表した。
桶谷大ヘッドコーチが就任した日本代表にとっては新体制で臨む初陣。今回のチームキャプテンを務める富樫勇樹を筆頭に、渡邊雄太や馬場雄大ら、長らく日本代表の主軸を担ってきた選手たちが順当に選出された。
現在B1で日本人最多18.4得点を挙げている富永啓生や、代表候補選手の中で唯一B2でプレーする渡邉飛勇も名を連ねた一方、今予選で13.5得点11.5リバウンド5.0アシストの大活躍を見せているジョシュ・ホーキンソンはメンバー外。桶谷HCとともに琉球ゴールデンキングスで戦うアレックス・カークが帰化選手としてロスター入りした。
直前合宿に参加していた候補選手16名のなかでは、ホーキンソンのほかに川真田紘也、地元沖縄県出身のジャン･ローレンス･ハーパージュニア、地元クラブに所属する佐土原遼がメンバー外となった。
沖縄サントリーアリーナで行われる日本代表vs中国代表は、26日19時5分ティップオフ予定。試合の模様はBS日テレで生放送、TVerとDAZNでライブ配信される。
発表されたロスター12名の一覧は以下の通り。
◆■2月26日・中国戦の日本代表メンバー
［写真］＝B.LEAGUE
【選手】
#1 齋藤拓実（PG／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）
#2 富樫勇樹（PG／167センチ／32歳／千葉ジェッツ）
#3 安藤誓哉（PG／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）
#12 渡邊雄太（SF／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）
#13 金近廉（SF／197センチ／22歳／千葉ジェッツ）
#18 馬場雄大（SF／196センチ／30歳／長崎ヴェルカ）
#19 西田優大（SG／190センチ／26歳／シーホース三河）
#30 富永啓生（SG／188センチ／25歳／レバンガ北海道）
#31 原修太（SG／187センチ／32歳／千葉ジェッツ）
#32 シェーファーアヴィ幸樹（C／206センチ／28歳／シーホース三河）
#34 渡邉飛勇（PF／207センチ／27歳／信州ブレイブウォリアーズ）
#53 アレックス・カーク（C／211センチ／34歳／琉球ゴールデンキングス）
※平均身長192.3センチ
【スタッフ】
チームダイレクター：伊藤拓摩（JBA／長崎ヴェルカ）
ヘッドコーチ：桶谷大（琉球ゴールデンキングス）
アシスタントコーチ：吉本泰輔（グランドラピッズ・ゴールド／デンバー・ナゲッツ）
アシスタントコーチ：ライアン・リッチマン（シーホース三河）
アドバイザリーコーチ：佐々宜央（琉球ゴールデンキングス）
プレイヤーディベロップメントコーチ：ケビン・アンゼンバーガー（長崎ヴェルカ）
アナライジングコーチ：冨山晋司（JBA）
スカウティングコーチ：塩野竜太（シーホース三河）
スカウティングコーチ：末広朋也（琉球ゴールデンキングス）
スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（JBA）
スポーツパフォーマンスコーチ：緒方博紀（JBA）
アスレチックトレーナー：一柳武男（JBA）
アスレチックトレーナー：古澤美香（JBA）
アスレチックトレーナー：宮内彩（JBA）
チームドクター：武田秀樹（NTT東日本関東病院）
チームマネージャー：西村拓也（JBA）
アシスタントチームマネージャー：大木瀬音（JBA）
サポートスタッフ：保田延彦（JBA）
チーム広報：松本麻里（JBA）
