【ワシントン＝向井ゆう子、阿部真司】米国のトランプ大統領は２４日の一般教書演説で、「我々は、西半球における米国の安全保障と優位性を回復している」と語り、外交・安全保障面での実績をアピールした。

トランプ政権は昨年１２月に公表した「国家安全保障戦略」で、南北米大陸など西半球を「勢力圏」とみなし、関与を強化する方針を打ち出した。トランプ氏は演説で「我々は国益を守り、暴力、麻薬、テロ、外国の干渉から国を守るために行動している」と主張。南米ベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ政権の転覆について「米国の安全保障にとっての途方もない勝利だ」と成果を強調した。

トランプ氏は、パレスチナ自治区ガザの停戦を主導したことなどを念頭に「１０か月で八つの戦争を終結させた」と主張。２４日で開始から４年を迎えたロシアとウクライナの戦闘についても、和平に向け「懸命に取り組んでいる」と語った。

核開発問題を巡り交渉を続けているイランについては、「外交を通じた解決を望むが、世界一のテロ支援国家が核兵器を保有するのは認めない」と主張し、交渉決裂なら、武力攻撃に踏み切る可能性を示唆した。

今年は３月３１日からの中国訪問や、米フロリダでの主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳会議開催などトランプ氏にとって重要な外交日程が山積みだ。ただ、１１月の中間選挙が近づけば、トランプ氏が国民の関心が高い経済や移民政策に軸足を移す可能性も指摘されている。

イラン外務省「原子力の平和利用の権利を放棄しない」

【テヘラン＝吉形祐司】イラン外務省報道官は２５日、トランプ米大統領が一般教書演説で指摘したイランの核兵器保有の意図やミサイル開発の実態などについて「大きなウソの繰り返しだ」とＳＮＳで批判した。

トランプ氏の演説に先立ち、イランのアッバス・アラグチ外相は２４日、ＳＮＳに「我々はいかなる状況下でも核兵器は開発せず、原子力技術の平和利用の権利も放棄しない」と投稿。米国側が外交を優先すれば「合意は手に届く範囲にある」と呼びかけていた。