猫の『豆大福』くんはきょうも大忙し。大好きなご家族のもとを巡っては、とびきりの“かわいい”をお届けするのです。

そんな豆大福くんの様子を捉えた動画は1.8万再生を達成するとともに、「鳴き声も甘えん坊もまんまるフォルムもかわいい」「本当に愛すべき存在」との反響を呼んでいます。

【動画：人間の家族が大好きなネコ→パパから娘、ママの元へ移動し…とにかく甘えん坊な『愛おしい行動』】

大人気キャット・豆大福くん

猫の『ひのき』ちゃん・『ひまわり』ちゃん・『秀吉』くん・『おでこ』ちゃん、そして豆大福くんの日常が大好評の人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、在宅中のご家族のもとを巡回する豆大福くんの動画です。

豆大福くんは2018年生まれの男の子。ひまわりちゃん・秀吉くんカップルのもと、おでこちゃんと共に誕生しました。和菓子を想起させる模様に短めの手足、もっちりボディと、まさに全身がチャームポイントで、視聴者からも絶大な人気を誇る豆大福くん。その日、彼が足を運んだのは……。

筋トレ中のパパさんをお部屋から呼び出し！

動画冒頭には、お部屋で筋トレ中のパパさんへと、ドアの外から呼びかける豆大福くんの声が。鳴き声を聞いたパパさんがドアを開けると、彼はご機嫌な足取りで移動を開始し、パパさんを別室のベッドまで先導したといいます。

ベッド到着後はパパさんの手に頬をすり寄せる仕草を見せたという豆大福くん。パパさんも「撫でてほしかったの？かわいい」とメロメロな様子で、そのまま豆大福くんとの猫じゃらしタイムを楽しんだそうです。

娘さんのお膝は最高のくつろぎスポット

たくさん遊んで満足した豆大福くんが次に赴いたのは、娘さんのお膝。あぐらを組んだ脚の隙間にお邪魔した彼は、ブランケット越しの“ふみふみ”を経て、魅惑のもっちりボディを落ち着けたのだそう。

その後しばらくのあいだ、娘さんに優しく体を撫でてもらっては、幸せそうに目を細めていたという豆大福くん。お膝で過ごした時間は、豆大福くん・娘さん双方にとって至福のひとときとなったことでしょう。

娘さんのお膝を下りたあとは、ママさんのそばへ移動したという豆大福くん。動画終盤には、リラックスした様子でしゃがみこみ、ママさんに背中を撫でてもらう姿が捉えられていました。ご家族とのコミュニケーションを楽しむ豆大福くんは、多くの視聴者を癒しました。

パパさんとの猫じゃらしタイム後、娘さんのお膝で一休みしたあとは、ママさんのそばへ。大好きな家族のもとを巡回する豆大福くんの様子を記録した動画には、「でっかい和菓子だなぁ...これからも健康でいてくれよ」「膝の上でとろける豆さんの幸せそうな顔がたまらなく可愛い」「お豆ちゃんがいるところには笑い声や笑顔がいっぱいだね。福を運ぶもちもち豆ちゃん。これからも元気で沢山遊んで長生きしてね」「お豆の幸せそうな表情を観ていると私も癒されます」との声が寄せられています。

5匹のかわいいニャンズと仲良しご家族の日常は、人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』にてご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。