《新作》可愛いの出たーッ！！【3COINS】外出時に役立つ♡「ティッシュケース」

スギ花粉が辛いシーズンが近づいています。この時期に、ティッシュが手放せないという人も多いのでは。そんな花粉症の人や子育て中の人などの外出時に役立ちそうな、「ティッシュケース」が【3COINS（スリーコインズ）】の新作として登場していました！ お気に入りのバッグに付けて持ち歩ける、オシャレなデザインも要注目。この春を快適に乗り切るために役立ちそうな、3COINSのティッシュケースをぜひチェックしてください。

ゴミ入れとティッシュケースが1つに！

ゴールドカラーの丸いリングと合皮素材で、高見えしそうな「携帯用ダストポーチ」。公式サイトによれば、「ティッシュなどのちょっとしたゴミを収納しておける携帯用のダストポーチ」とのことですが、ポケットティッシュケースも一体になった便利グッズです。両側とも中身が見えにくいデザインで、生活感も抑えながら持ち歩けそうです。ゴミを一箇所にまとめて入れられる分、捨て忘れの防止にもなり、バッグの清潔を保てそう。

手のひらサイズに小さくして持ち歩ける

コロンとした丸みのあるフォルムが可愛い「コンパクトティッシュケース」。ポケットティッシュをケースに入れた後、2つに折ってボタンで留められる仕組みで、ティッシュを小さく持ち歩けるところが嬉しいポイント。取り出し口は広めに作られているので、いざという時にサッとティッシュを取り出せそう。公式サイトによると「手のひらサイズに折りたためて、外気に触れにくく衛生的です」とのことで、ティッシュに花粉や埃が付くのも防いでくれるはず。

