どんなときも、猫は飼い主さんのことをよく観察しているもの。今回ご紹介するのは、まさにそんな一面がよく分かるワンシーンです。思わず「ドキッ」としてしまいそうな猫の視線が、Xで32.8万表示、2.2万いいねを記録。「目は口ほどに物をいう」「冷ややかな眼差しがカワイイ」などといった声が寄せられ、反響を呼んでいます。

【写真：ベッドでダラダラお菓子を食べていたら…猫から向けられた『軽蔑の視線』】

ダラダラ過ごす飼い主さんに向けられた“軽蔑の視線”

Xアカウント『らいあん』に投稿されたのは、ベッドでくつろぐ飼い主さんを見つめる猫の写真です。その日は何もする気が起きず、ベッドでダラダラお菓子を食べていたという飼い主さん。ふと視線を感じて目を向けると、猫がじっとこちらを見つめていたのだそう。

爪とぎベッドに腰を落ち着けた猫は、少し目を細め、じとーっとした視線を送っていたのだとか。「すごく軽蔑した目で見られてて笑った」と語る飼い主さん。

ドキッとしてしまうものの、そのあまりにも人間味のある表情に思わず笑ってしまうワンシーンでした。

まるで人間のような表情に「刺さる」の声

見事な“軽蔑の視線”を捉えた投稿に、Xユーザーからたくさんの反響が寄せられました。「冷ややかな眼差しがカワイイのずるくないですかw」「急に人間味だしてくるのやめてほしい笑」「刺さる！」「軽蔑されてもやめられない」といった声のほか、「自分だけ美味いもん食いおって」「はたらけにゃ」など、“猫目線”のコメントも見受けられ、盛り上がりをみせています。

なお、過去にも同じ爪とぎベッドの上でこちらを見つめる姿が投稿され、「なんか人の言葉すべて理解してそうな顔してるな」と話題になったことも。どこか考えごとをしているかのような表情は、今回の“視線”とも通じるものがありそうです。

うっかり“猫”であることを忘れてしまいそうになるほどリアルな表情で、たくさんの人をクスッと笑わせてくれた一幕でした。

Xアカウント『らいあん』には、今回登場した猫さんのほかに黒猫さんも登場。時にコミカルで、時に愛情あふれるふたりの様子をたっぷりと楽しむことができます。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「らいあん」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。