女優でアイドルグループ「AND CaaaLL」のメンバーでもある豊田ルナの「SPA!グラビアン魂デジタル写真集 豊田ルナ『ぬくもりを感じる』」が発売され、誌面カットが公開された。



【写真】揺れる髪 白のインナーで隠せない膨らみ 美しいラインがくっきり

「ミスマガジン2019」でグランプリに輝いた豊田は各誌でグラビアを飾るほか、21年には「ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA」（テレビ東京系）にヒロイン役で出演。女優としても脚光を浴びた。また、24年結成のアイドルグループ「AND CaaaLL」でも活動している。



写真集は温泉旅館が舞台。フォーマルなジャケットを羽織りながら、タイトなニットのインナーでミステリアスな表情を浮かべるショットは美しいラインがくっきり。自らニットをめくる表紙のカットはドキドキ感が止まらない。



さらに、羽織った浴衣の帯がほどけて、全てがあらわとなったかに思えるショットも。ヌードベージュのチューブトップビキニ姿の露天風呂では大胆なポーズも見せている。



ぬくもりを感じさせる描写に加え、カリスマ級の美貌と表現力でトキメキを感じ取れる作品に仕上がっている。



豊田は02年生まれ、埼玉県出身。5歳から子役として芸能活動を開始し、13年のNHK大河ドラマ「八重の桜」など数々の作品に出演。活躍の幅を広げている。



（よろず～ニュース編集部）