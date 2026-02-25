希少素材ガルーシャを専門に扱うBAHARIが、名古屋高島屋で期間限定POPUPを開きます。

粒立ちのある質感と“スター”模様が映える財布や小物を、売場で比較しながら選べる内容です。

55,000円（税込）以上の購入で「福銭」ノベルティが先着でもらえるため、新しい財布を探す時期にも重なる企画です。

BAHARI「名古屋高島屋POPUP ガルーシャコレクション」

開催期間：2026年2月25日（水）〜3月3日（火）開催場所：名古屋高島屋1階 財布売場所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4ノベルティ条件：55,000円（税込）以上の購入ノベルティ数量：先着30名

BAHARIは、ガルーシャ（エイ革・スティングレイ）の財布やバッグ、小物を専門に展開するブランドです。

会場となる名古屋高島屋1階の財布売場は、日常使いの財布を比較しながら選びやすいフロアです。

今回のPOPUPでは、海を意味するブランド名に重なるターコイズ系カラーを軸に、長財布、名刺入れ、キーケースなど幅広い型がそろいます。

ラウンドファスナー長財布

価格：66,000円（税込）素材：ガルーシャ（エイ革）

ネイビーとターコイズの2色にイエローを効かせた配色で、エイ革特有の細かな粒感と中央の白いスターマークが際立ちます。

ファスナー引き手のゴールド金具が全体を引き締め、実用品でありながらアクセサリーのような華やかさを作るデザインです。

ガルーシャは防汚性と防水性を備えた素材として知られ、毎日使う財布を長く愛用したい人に相性の良い選択肢になっています。

ガルーシャは刀の柄や鞘にも使われてきた歴史を持ち、素材背景まで含めて選ぶ楽しさがあるカテゴリーです。

春の節目に財布を新調したい人にとって、色と質感を実物で見比べられるこの機会は見逃せない期間です☆

海の宝石を日常で楽しむ色彩レザーの魅力！

BAHARI「ガルーシャ財布バッグPOPUPコレクション展」の紹介でした。

よくある質問

Q. POPUPの開催期間はいつですか？

2026年2月25日（水）から3月3日（火）までです。

Q. ノベルティ「福銭」はどの条件でもらえますか？

55,000円（税込）以上の購入で、先着30名に配布されます。

Q. 一番人気のラウンドファスナー長財布の価格はいくらですか？

66,000円（税込）です。

