2026年2月17日、木村植物園の新刊『健康寿命を延ばすガーデンライフ』が発売されました。

神奈川県平塚市で60年以上「緑」と向き合ってきた現場知をもとに、50代以降の暮らしを整える方法を提案する一冊です。

子育て後の生活リズムを見直したい層に向けて、庭を使った7つのセラピーを具体化した内容になっています！

木村植物園「健康寿命を延ばすガーデンライフ〜“庭創り”で心身が健やかになる7つのセラピー〜」

発売日：2026年2月17日定価：1,600円（税別）著者：木村義広書籍テーマ：庭創りで心身を整える7つのセラピー

木村植物園は、草花やハーブ苗の提供から外構・造園・土木まで対応する神奈川県平塚市の園芸企業です。

同社の園内には約3000坪の敷地があり、ガーデンセンターやドッグラン、カフェレストランも展開されています。

本書は、健康寿命の延伸が求められる時代に、庭を「心身のリフォーム空間」として活用するための実践ガイドです。

書籍が想定する読者と課題

想定読者層：50代後半のプレシニア層主な課題：孤独感・健康不安提案軸：庭仕事による心身の活性化

本書の核は、子どもの独立後に生まれやすい生活の空白を、毎日の庭習慣で埋め直す視点です。

「長生き」だけでなく「自立して心地よく暮らす期間」を伸ばす設計になっている点が読みどころです。

公開された7つのセラピー

セラピー数：7

構成：森林療法・住まい方療法・園芸療法・芳香療法・食事療法・運動療法・芸術療法。

庭で自然と向き合う森林療法、植物を育てる園芸療法、香りを取り入れる芳香療法など、日常動線に組み込みやすい内容です。

さらに、菜園と食、ペットとの運動、四季の景観観察まで含めた構成で、心身への刺激を分散して続けやすい設計になっています☆

創業60余年の現場知が支える説得力

創業年：1960年（昭和35年）所在地：神奈川県平塚市土屋241主な事業：造園外構・ガーデンセンター運営・ドッグラン運営

著者の木村義広氏は、長年の造園実務で「緑の中にいる人は笑顔になりやすい」という変化を積み重ねてきました。

理論先行ではなく現場観察に基づく提案だからこそ、庭を持つ家庭が明日から試せる行動に落とし込みやすい一冊です。

発売直後から共感の声が集まっている背景には、健康不安と暮らしの充実を同時に扱うテーマ設定のわかりやすさがあります。

「庭を整えることが自分を整えることにつながる」という視点で、50代以降の生活を再設計したい人に刺さる内容です。

【50代から庭で整う！

木村植物園「健康寿命を延ばすガーデンライフ〜“庭創り”で心身が健やかになる7つのセラピー〜」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 木村植物園 健康寿命を延ばすガーデンライフ〜“庭創り”で心身が健やかになる7つのセラピー〜の発売日はいつですか？

発売日は2026年2月17日です。

Q. 木村植物園 健康寿命を延ばすガーデンライフ〜“庭創り”で心身が健やかになる7つのセラピー〜の価格はいくらですか？

定価は1,600円（税別）です。

