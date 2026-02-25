業務前チェックの精度を上げたい現場に向けて、携帯型アルコール検知器の新モデルが登場します。

13年にわたり販売されてきた前モデルの後継として、測定機能と記録管理の両面が更新された点がポイントです。

飲酒確認に加えて表面温度の確認も1台で行えるため、日々の安全管理をまとめて進めやすくなります。

東海電子「携帯型アルコール検知器 ALC-Pocket」

受注開始：2026年2月24日発売日：2026年3月2日販売チャネル：公式オンラインストア「運輸安全SHOP」導入実績：約4万事業所

東海電子は、アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システムを開発・販売する企業です。

同社が情報発信する「運輸安全JOURNAL」は、運輸業界と交通安全に関する情報を扱う業界紙です。

今回のALC-Pocketは、携帯型「ALC-Pico」の後継として、安全管理の実務に合わせて刷新されたモデルです。

測定管理の更新ポイント

前モデル販売開始：2012年4月後継モデル発売日：2026年3月2日

従来のアルコール測定機能に加え、表面温度測定機能を搭載したことで、確認項目を1台に集約しやすい構成です。

本体内部に測定結果を記録して履歴表示できるため、点呼後の記録確認フローも短縮しやすくなります。

校正サイクルと費用設計

販売価格：34,980円（税込）校正費用：3,200円（税込）校正目安：使用開始から12か月校正目安：測定回数7,500回

校正タイミングが数値で明確なので、機器管理を年間スケジュールに組み込む際の判断がしやすい設計です。

機能構成：アルコール測定機能＋表面温度測定機能本体機能：測定結果の記録・履歴表示

公開された使用イメージでは、マウスピースに息を吹き込む流れが示され、出庫前点呼の運用シーンを具体的に想起できます。

表面温度測定は体調確認の補助機能として案内されており、正しい体温測定には医療機器の体温計を使う運用が前提です。

携帯性と記録性を両立した構成は、現場の安全管理と管理業務の効率化を同時に進めたい事業所で使いやすい選択肢です。

飲酒運転対策の運用を見直すタイミングで、後継モデルの刷新ポイントを押さえておきたい製品です☆

飲酒チェックと温度確認を同時に進める新世代端末！

東海電子「携帯型アルコール検知器ALC-Pocket」の紹介でした。

よくある質問

Q. ALC-Pocketの発売日はいつですか？

2026年3月2日です。

Q. 販売価格はいくらですか？

34,980円（税込）です。

Q. 校正はどのタイミングで必要ですか？

使用開始から12か月、または測定回数7,500回に先に到達した時点で必要です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 飲酒チェックと温度確認を同時に進める新世代端末！東海電子「携帯型アルコール検知器ALC-Pocket」 appeared first on Dtimes.