フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に参加していたブロガーでタレントの桃が、ドバイでのショットを披露した。

２５日までにブログを更新し、元「あいのり」メンバーのクロらと子連れのドバイ旅行を報告。その中で「アラフォーの水着姿。笑」と題し、「だれも見たくないと思いますが…アラフォーの水着姿！爆」とブラウンのスイムウェアを着た様子を紹介。「なるべく、お腹は隠しつつ、でも、せっかくの海外だしシンプルになりすぎずな水着！！」と説明し、「クロちゃんのボーダーの水着もめちゃくちゃかわいいね！！」と２ショットをブログやインスタグラムのストーリーズにとアップした。

この投稿には「桃ちゃんスタイル良い！」「アラフォーとは思えないよ！素敵すぎる」「アラフォーどころか二児のママにも見えないよ〜！」「めちゃくちゃ可愛い」などの絶賛のコメントが寄せられている。

桃は、２０１９年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、２０年に再婚。２１年５月５日に第１子長男の“たろ”君、そのちょうど１年後となる２２年の５月５日に第２子次男の“じろ”君が誕生した。