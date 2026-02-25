視聴者がゲーム展開に直接関わるプラットフォーム「THIRD」が、ニコニコ超会議2026への出展を発表しました。

開催日は2026年4月25日と26日で、会場は幕張メッセです。

配信を見るだけだった時間を、配信者と一緒に戦況を動かす時間へ変える体験が、リアル会場で試せる機会になっています。

THIRD「視聴者介入型プラットフォーム体験プロジェクト」

開催日：2026年4月25日〜2026年4月26日会場：幕張メッセコンテスト応募期限：2026年7月31日コンテスト結果発表：2026年9月予定

株式会社UNCHAINは、2022年創業のゲーミフィケーション領域に強みを持つディレクターズスタジオです。

ニコニコ超会議は、配信者と視聴者とクリエイターが同じ場所で交差する日本最大級の参加型イベントです。

今回の出展では、THIRD対応ゲームの体験展示と、賞金総額1,000万円の「ゲームNo.1決定戦」に関する新情報がまとめて公開されます。

視聴者介入機能の体験ポイント

介入アクション数：3種類

THIRDは、ギフティングをきっかけに視聴者がゲーム内へ介入できる配信向けシステムです。

会場で体験できる介入は「敵を増やす」「体力を回復させる」「特殊アイテムを送り込む」の3種類です。

配信者と視聴者が共闘と対立を同時に作れる設計なので、コメント欄だけでは生まれにくい駆け引きが配信の見どころになります。

重大発表が行われる「ゲームNo.1決定戦」

賞金総額：1,000万円エントリー条件期限：2026年7月31日結果発表時期：2026年9月予定

コンテストは、THIRD連携機能を実装した作品を対象にした開発者支援企画です。

超会議ステージでは、評価軸や今後の展開に関する重大発表が予定され、応募判断に直結する情報が整理されます。

視聴者介入による体験設計をどこまでゲーム化できるかが評価の中心となるため、配信映えを意識した開発に挑戦しやすいイベントです。

会場で遊べるTHIRD対応タイトル

ノヴァチェイサーズ リリース日：2月8日オツカイとボク リリース予定日：3月6日THIRD麻雀 リリース予定日：2026年3月

「ノヴァチェイサーズ」はSteam向けの3Dアクションで、視聴者が妖精として現れる演出が特徴です。

「オツカイとボク」は小さな島を舞台にした探索型で、やさしい世界観の中に不思議さを織り込んだ構成になっています。

「THIRD麻雀」はPCブラウザで遊べるカジュアル寄りの麻雀タイトルで、第三者介入が駆け引きの軸になります。

開発者と配信者をつなぐ出展導線

ブースでは、コンテスト応募を検討する開発者向けにガイダンスも実施されます。

配信者側にとっては、THIRD対応タイトルを実機で把握できるため、配信企画の準備を具体化しやすい場です。

視聴者・配信者・開発者の3者が同じ現場で会話できる構成になっており、配信文化の次の定番を探る場として注目されます☆

視聴体験を「見守る」から「参加する」へ切り替えたい人にとって、方向性が見えやすい出展内容です。

ゲーム開発と配信運用の両方に関わる情報が1か所でまとまるため、短時間でも収穫を作りやすいイベントになっています。

配信の主役としてゲームに入り込める新体験！

THIRD「視聴者介入型プラットフォーム体験プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

