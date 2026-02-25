ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（帝拳）が、４月１１日に東京・両国国技館で元世界２階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラダ（メキシコ）とのＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦に臨むことが２５日、発表された。昨年１１月のＷＢＣ世界同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けして以来、５か月ぶりの再起戦となる天心は、「必ずやり返す」とリベンジを誓った。ＷＢＣ世界スーパーフライ級１位・坪井智也、前世界ＷＢＡライトフライ級王者・高見亨介も元世界王者との１０回戦に臨む。

天心が、拓真へのリベンジの決意をまくし立てた。「やり返さないと気が済まない。前回の試合で預けたものが大きい。しっかりと返してもらわないといけない。自分の人生を懸けて負けた相手なので、しっかりと落とし前をつける。しっかり取り返しにいく」。世界王座の栄誉より、拓真との再戦に闘志を燃やした。

「あえて強い相手を選んだ。強いやつと戦って乗り越えるのが自分」と選んだ再起戦の相手は、米リング誌のパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じての最強ランキング）にも名を連ねたことがある元２階級制覇王者のエストラダだ。「（拓真に）リベンジするための第一歩。蹴ってでも勝ちに行きます」と目を輝かせた。

昨年１１月２４日、ボクシング転向８戦目で世界王座決定戦に挑み、拓真の技巧に屈した。キック時代を含めてプロ公式戦５５戦目で初めての黒星だった。「日々、生きていて面白くないし、なんかつっかかる。悔しい気持ちがわいてきて、『なめんじゃねえよ』という感情も芽生えてきた。自分に対しても『お前、こんなもんじゃねえよ』と」。敗北と向き合い、葛藤し、再起への決意を固めていった。

この日の会見には、全身真っ白のセットアップで臨んだ。「今は原点回帰みたいなことや、いろんなことをやっている。強くなることだけにフォーカスしている」。帝拳ジムでの練習に加え、キック時代の古巣・ＴＥＰＰＥＮジムの父・弘幸会長（５５）、キック時代に打撃を教わった元帝拳ジム・トレーナーのＧＬＯＶＥＳジム・葛西裕一会長（５６）のもとにも足を運び、自らを見つめ直している。

２連敗となれば、拓真への雪辱はおろか、世界戦線からも遠のく。「もし連敗するようなことがあれば、自分の限界も見えてくる。本当に納得できる環境で、自分のやるべきことやるだけ。何が何でも勝ちます」。不退転の覚悟で、人生初黒星からの逆襲に挑む。（勝田 成紀）

◆天心に聞く

―復帰戦への思い。

「格闘技人生だけでなく普通の人生においても試されている、崖っぷちな状態。こういう感情を味わったことがなかった。心身ともに日々成長している」

―父（弘幸氏）とはどんな練習をしている？

「キックの時の動きや、必殺パンチだったり（笑）。突拍子もないところが元々あるので、そういうところを学びに行っている。『気持ちだよ！』と最終的には言われるが、自分も気持ちは大事にしているので」

―拓真と井岡一翔（志成）が対戦するとの話もある。どうなると思うか。

「どっちかが勝つと思います（笑）。願望を言えば、拓真選手に勝っていただかないと、僕のストーリーにつながらないので」

―１８年に（エキシビションで）対戦したフロイド・メイウェザーが現役復帰。

「金がないんじゃないですか。やっぱりいろいろ大変だって聞きますけどね。しっかり節税してください（笑）」