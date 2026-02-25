女優でモデルの高橋メアリージュンが２５日、東京国際フォーラム ホールＡで行われた映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、３月１３日公開）の完成披露試写会に出席した。

原作は累計発行部数３０００万部を突破する野田サトル氏の人気コミック。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る金塊争奪戦を描く。

本作は、観客動員２００万人を記録した２０２４年の作品に続く映画化第２弾。１６人のキャストと片桐監督が登場すると、４０００人の来場客から歓声が上がった。

高橋はファンに向けて「花粉症大丈夫ですか？ 私、昨日すごく花粉にやられちゃって鼻声なんですけど」と苦笑しながらあいさつした。

本作では北海道各地を放浪する、謎に満ちたアイヌの占い師を演じる。共演の大谷亮平に触れ「大谷さんはナチュラルでユーモアセンスがあって、お芝居じゃない時に全部ツボだったんですよ。今までの女優人生で全然ＮＧ出してこなかったけど、大谷さんがツボにハマって、笑って数回ＮＧを出してしまいました」と明かした。