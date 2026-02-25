¡Ú ¼ãÍÕÎµÌé ¡Û¡¡Ç°´ê¤ÎÅÄ¸ýÁÈ¤Ø¤Î»²²Ã¤¬³ð¤¤¡¡ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¡¡»£±ÆÁ°¤ËÂæËÜ1ºý¤ò¡Ö2»þ´Ö¤Ç³Ð¤¨¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÊ÷ÅÄÏÂ¿¤µ¤ó¤È¼ãÍÕÎµÌé¤µ¤ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à ¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¡¢Ç°´ê¤ÎÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¬³ð¤Ã¤¿¼ãÍÕ¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¸ý´ÆÆÄ¤¬¹½ÁÛ¤«¤é10Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤½¤Î¸å¤Î¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¡¼¥ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ²»³Ú±Ç²è¡£
ÅÄ¸ý´ÆÆÄ¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÊ÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¤º¤Ã¤È²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤ÎÀ¤³¦¤¬¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥È¥â¥í¥ò¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤¢¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¿Íá¤ÈÏÃ¤¹¤Èà¤Þ¤¿Æ±¤¸ºÂÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¸Æ¤Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿á¤ÈËÜºî¤Ø»²²Ã¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê÷ÅÄ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¼ãÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Ç°´ê¤ÎºÂÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬³ð¤¤¡¢¼ãÍÕ¤µ¤ó¤Ïà2020Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Î°ìÌ£¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È²ó¸Ü¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Çà¿§¤ó¤Ê»ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÅÜ¤ê¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÂæËÜ¤òÌã¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Á´Éô¥â¥â¡Ê¼ãÍÕ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÌò¡Ë¤¬µ¤»ý¤Á¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë°ìºý¤Þ¤ë¤Þ¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤«¤é¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÉáÃÊ¤Ï¡Ë1½µ´Ö¤«5Æü¤¯¤é¤¤³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï2»þ´Ö¤Ç³Ð¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¾Ã²½¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¼ãÍÕ¤µ¤ó¤Ïà20¿ôÇ¯Á°¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î±Ç²è¾®ÁÎ¤¬20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Çá¤ÈÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤Èà¥È¥â¥í¥ò´ÆÆÄ±Ç²è¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤µ¤ó¡¢ÃæÅç¥»¥Ê¤µ¤ó¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¡¢µÓËÜ¤ÎµÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤ó¡¢ÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û