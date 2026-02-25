マリナーズの会長付き特別補佐イチロー氏（52）が25日に公開されたYouTubeチャンネル「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」に出演。3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に期待していることを明かした。

イチロー氏は06年の第1回大会と09年の第2回大会に出場し、チームリーダーとして連覇に大きく貢献した。マリナーズからは今大会も多くの代表選手が選ばれており「もちろん個人的にはチームメート（の活躍）」と楽しみにしているポイントを挙げた。

続けて「日本も含めてメンバーがそろっているチーム。そうじゃないチームが結束すると強くなる、というケースがある。そういうチームが出てきてほしいなと思っている」と熱望した。自身の考えとして「明らかに強いチームがいくつかあって、あとは“どうなんだろう”のレベルでは、大会としてのレベルが上がっているとは言えない」と説明。「2006年とか09年の韓国、ああいうチームがでてきたら面白い」と09年の決勝を含め2大会で8試合戦い4勝4敗だったライバルのようなチームの出現を願った。

国同士のプライドがぶつかる大舞台は「魂がうずくというか“ただ野球が好き”だけじゃない。やっぱり日の丸、国を背負っているというのは全く重みが違う」と強調。「見る方も気持ち入るよね」と開幕を心待ちにしていた。