橋本環奈、INI許豊凡は“国民の孫”「走っていくだけで可愛い」「みんなメロメロ」呼び名も明かす【ヤンドク！】

橋本環奈、INI許豊凡は“国民の孫”「走っていくだけで可愛い」「みんなメロメロ」呼び名も明かす【ヤンドク！】