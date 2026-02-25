肌の調子がなかなか安定しない…“深層保湿”アイテムでゆらぎ問題を解決！

毎日保湿ケアを頑張っているのに、肌の調子がなかなか安定しない…。そんなモヤモヤの原因は、潤いがお肌に行き届いていないからかも。角層の奥・タイトジャンクションの働きに着目したアイテムに切り替え、深層からの保湿を心がけて。

1. Curél「潤浸保湿 角層深部バリア美容液」

肌のゆらぎをやさしく整えてくれるで 賞

深層密着ケアで肌を立て直す

肌荒れを予防する有効成分「GABOB」を配合し、肌調子を左右するバリア機能の働きをバックアップ。「花粉でゆらぎがちな春先の相棒的存在。肌状態がかなり落ち着きました。全然ベタつかないから、メイク前にも使えます」（シンガーソングライター・藤原さくらさん）。［医薬部外品］30ml \4,950 ＊編集部調べ 3/7発売（花王 TEL. 0120-165-698）

2. john masters organics「フィトソリューション リファイニング エッセンス」

心も毛穴もグイグイと満たされるで 賞

植物×科学で至極のお手当て

肌のすみずみまで潤いを巡らせて密封することで、ゆらぎやエイジングサインに立ち向かう化粧水。「グイッと入って肌が満たされていく感覚がとにかく気持ちいいんです。香りの心地よさも含め、ずっと触れていたい肌に」（ヘア＆メイクアップアーティスト・伏屋陽子さん）。150ml \5,500 2/19発売（ジョンマスターオーガニック TEL. 0120-207-217）

3. MENARD「TK クリーム」

お帰りなさい！ 潤い満ちたなめらか肌 賞

軽いテクスチャーが魅力

肌の土台部分の密着を強固にする独自開発成分「ガーデニアエキス W」を配合。潤いを満たしながら保ち、キメの整った肌に。「なめらかなテクスチャーでスリーピングパックとしても活躍。フレッシュな香りに包まれて、至福の時間を過ごせます」（美容エディター＆ライター・松原彩さん）。30g \4,400 2/21発売（メナード/メナード お客様相談室 TEL. 0120-164601）