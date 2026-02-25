TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」、「Fate/strange Fake」などのプライズフィギュアが公開【#プライズフェア】
【第83回プライズフェア】 2月25日 開催
ふぃぐきゅーぶ あめちゃん】
ふぃぐきゅーぶ 超てんちゃん】
コナミデフォルメフィギュア 通常衣装Ver.】
コナミデフォルメフィギュア SV衣装Ver.】
ふぃぐきゅーぶ 後藤ひとり】
ふぃぐきゅーぶ 山田リョウ】
アルベド チアガールVer.】
Whispers of Dawn ランサー】
Whispers of Dawn アーチャー】
ガンダー プライズアクションフィギュア】
コナミアミューズメントは、2月25日に開催された「第81回プライズフェア」にてTVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」、TVアニメ「Fate/strange Fake」などの新作プライズフィギュアを公開した。
「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。
同社ブースではTVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」から超てんちゃんとあめちゃんがふぃぐきゅーぶに登場。2体のフィギュアを合わせて飾ることもできる。また、TVアニメ「Fate/strange Fake」からランサー、アーチャーが参考出展。
その他、ボーカロイド「重音テト」がデフォルメフィギュアになって登場。さらに、アニメ「オーバーロード」からチアガール衣装のアルベドやアニメ「ぼっち・ざ・ろっく」から後藤ひとり、山田リョウなどが参考出展された。
TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」【TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」
ふぃぐきゅーぶ あめちゃん】
2026年8月以降 登場予定【TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」
ふぃぐきゅーぶ 超てんちゃん】
2026年9月以降 登場予定
重音テト【重音テト
コナミデフォルメフィギュア 通常衣装Ver.】
2026年8月以降 登場予定【重音テト
コナミデフォルメフィギュア SV衣装Ver.】
2026年8月以降 登場予定
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく」【アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」
ふぃぐきゅーぶ 後藤ひとり】
参考出展【アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」
ふぃぐきゅーぶ 山田リョウ】
参考出展
「オーバーロード」【オーバーロード Masquerade
アルベド チアガールVer.】
参考出展
TVアニメ「Fate/strange Fake」【TVアニメ「Fate/strange Fake」
Whispers of Dawn ランサー】
参考出展【TVアニメ「Fate/strange Fake」
Whispers of Dawn アーチャー】
参考出展
パワフルプロ野球【パワフルプロ野球
ガンダー プライズアクションフィギュア】
参考出展
(C) 線/小山乃舞世/TWINDRILL
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
(C)Konami Digital Entertainment
※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。