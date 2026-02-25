アンテシュクレ新作登場！10周年記念の脇高ブラpremiumが話題

ランジェリーブランド「アンテシュクレ」の人気シリーズ「脇高ブラpremium」が発売10周年を迎え、記念となる新作が登場しました。長く愛されてきたフィット感はそのままに、節目の年にふさわしい新デザインへと進化。インポート感のある繊細なレースが美しく、毎日のランジェリー選びを特別な時間にしてくれます♡今回は注目の新作コレクションをご紹介します。

愛され続ける脇高ブラpremium

「脇高ブラpremium」は、アンテシュクレを代表するロングセラーシリーズ。累計販売数10万枚を突破し、多くの女性から支持されてきました。

脇高設計によってバストを外に逃がさず、安定したホールド感と美しいデコルテラインを演出。体型や年齢の変化にも対応できる設計で、「これでなければ」と感じる愛用者も多い定番ブラです。

基本設計やフィット感を大きく変えず、細かな改良を重ねてきたことが信頼につながり、長く選ばれる理由となっています。

ニューエラ侍ジャパン限定コレクション♡帽子＆Tシャツ登場

10周年を彩る新作デザイン

10周年を記念した新作「脇高ブラpremium」は、従来のフィット感はそのままにデザインを一新。

モチーフにはリリー（百合）を採用し、繊細な刺繍レースで女性らしいやわらかさと上品な美しさを表現しています。節目の年にふさわしい華やかさがありながら、日常使いしやすい上質なデザインが魅力です。

全国のアンテシュクレ実店舗では2026年2月10日より、オンラインショップでは2月16日より発売予定。さらに2026年2月20日～3月1日の期間は、新作ブラジャーが500円OFFになるキャンペーンも実施されます。

商品ラインナップ

10周年記念モデルは、ブラジャーとショーツを組み合わせて楽しめるシリーズ展開です。

IBT390／ブラジャー



価格：4,950円（税込）～

脇高設計で安定感のある着けごこちを実現。バストをしっかり支えながら、美しいデコルテラインを演出します。

サイズ：B～Jカップ、アンダー60～80

ISP390／スタンダードショーツ



価格：1,760円（税込）

やさしくフィットするスタンダードタイプ。ブラジャーとセットで楽しめる統一感のあるデザインです。

サイズ：S／M／L／LL

IST390／Tバックショーツ



価格：1,980円（税込）

すっきりとした後ろ姿を叶えるTバックタイプ。軽やかなはきごこちでデイリーにも特別な日にも活躍します。

サイズ：S／M／L／LL

定番ブラの進化に注目

10周年を迎えた脇高ブラpremiumは、変わらない安心感と新しい美しさを両立した一枚。長年愛されてきた理由を感じられる仕上がりで、初めての方にもおすすめのシリーズです。

特別感のあるデザインと快適なつけごこちをぜひ体感してみてください♪お気に入りのランジェリーが毎日の気分をそっと高めてくれるはずです。