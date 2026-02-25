Yunth特別セット登場！生VC美容液と人気ケアが試せる限定キット

スキンケアブランドYunthから、ブランドを代表する生ビタミンC配合美容液を中心にした限定セットが登場します。「Yunth生VC美白美容液クレンジング＆マスクお試しセット」は、導入美容液・クレンジング・シートマスクを組み合わせた特別仕様。生ビタミンCケアをトータルで体験できる内容で、初めての方にもおすすめのセットです♡数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

Yunth人気アイテムの特別セット

価格：3,960円（税込）

「Yunth生VC美白美容液クレンジング＆マスクお試しセット」は、落とすケアからうるおい補給までをトータルで体験できる限定キットです。

生ビタミンC*²ケアをライン使いで試せる、Yunthの魅力が詰まったセットです。

発売日：2026年3月3日(火)ロフト・ショップイン先行発売／2026年3月18日(水)以降全国バラエティストアにて順次発売

内容：生VC美白美容液【医薬部外品】1ml×28包／フュージョンクレンジング10ml／マルチスクエアシートマスク10枚入24ml

*アスコルビン酸

*1 アスコルビン酸 *2 アスコルビン酸(保湿) *3 保湿

numbuzin9番UV新登場！ハリツヤ守る多機能UVクリーム

生VC美容液・クレンジング・マスク

生VC美白美容液［医薬部外品］1ml×28包

3,960円(税込)

累計販売実績650万個以上¹を誇るブランドの代表アイテム。有効成分生ビタミンCを独自処方で閉じ込めた導入美容液です。

使用期限30秒³のフレッシュ処方と個包装パッケージを採用し、いつでも新鮮な状態で使用できます。

高保湿ながらベタつきにくいテクスチャーで、有効成分アスコルビン酸(純粋ビタミンC)がメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。

*1 2025年9月末時点

*2 アスコルビン酸

*3 出来立てをフレッシュな状態でご使用いただけるパッケージです。開封後30秒を過ぎてご使用いただいても品質に問題はありません。

フュージョンクレンジング10ml

オイルとジェルのよさを組み合わせたジェルオイルタイプのクレンジングです。温感テクスチャーが肌を包み込み、摩擦を抑えながらメイクや毛穴汚れ、角栓まで浮かせてオフします。

約92％の美容液成分*³配合で、洗い上がりはしっとりやわらかな肌へ導きます。

*1 オイルとジェルの２つの基材で落とすこと

*2 汚れに素早く溶けてなじむこと

*3 保湿成分

マルチスクエアシートマスク10枚入24ml

顔だけでなく首元やTゾーンなど部分ケアにも使えるマルチタイプのシートマスクです。生ビタミンC¹とグルタチオン²を配合し、乾燥によるくすみ³や肌のゆらぎにアプローチ⁴します。

高密着シートがうるおいを届け、透明感⁵のあるみずみずしい肌へ導きます。うるおいを与えることでメイクノリUP⁶も期待できます。

*1 アスコルビン酸(保湿)

*2 保湿

*3 乾燥による

*4 お肌を整え、肌荒れを防ぐこと

*5 うるおいによる

*6 肌のキメを整えることによる

初めてのYunthにもおすすめ

人気の生VC美容液を中心に、クレンジングとシートマスクまで試せる特別セットは、Yunthのスキンケアを気軽に体験したい方にぴったり。ライン使いすることで生ビタミンCケアの魅力をより実感できます。

数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください♪毎日のスキンケアが少し楽しみになる特別セットです。